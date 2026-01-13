Turicchia: "Otto anni di Juve mi han fatto crescere, ma l'Entella è un passo importante per me"

Di poco fa l'annuncio del suo arrivo a Chiavari, ora le sue prime parole. Riccardo Turicchia è un nuovo giocatore della Virtus Entella, e lo stesso difensore ha parlato ai canali ufficiali della società ligure: "Sono felice di essere qui. Questo è un passo importante per la mia carriera. Arrivo in una società seria e in una città in cui tutti mi hanno detto che si vive bene. Ritrovo la Serie B dopo la parentesi di Catanzaro e lo faccio con grande entusiasmo. Sicuramente, rispetto alla Serie C, è un campionato differente e oggi mi sento più pronto e più maturo rispetto alla mia prima esperienza. Ho grande voglia di dimostrare il mio valore, di ritagliarmi spazio e di aiutare la squadra".

Parlando poi della Juve: "Otto anni alla Juve sono stati importantissimi per me: è una realtà che ti fa crescere tantissimo sotto tutti i punti di vista e ti insegna a dare il massimo in qualsiasi occasione. Ma son felice della chiamata arrivata dalla Liguria. In queste settimane ho avuto modo di parlare con due miei ex compagni di squadra, come Guerra e Macca, entrambi, non appena ho preso in considerazione la possibilità di venire qui, mi hanno fatto capire che sarebbe stata la scelta giusta. Non ho mai avuto dubbi, ma le loro parole sono state un ulteriore incentivo".

Conclude quindi: "Fisicamente sto bene. Quest’anno ho sempre giocato, ero in campo anche domenica, per cui mi metto a disposizione del mister con entusiasmo, pronto a dare il mio contributo".