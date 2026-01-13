La Roma risponde all'Atalanta. Perso Raspadori ecco Robinio Vaz, i dettagli dell'accordo con l'OM

La Roma risponde all'Atalanta. I giallorossi, dopo l'accelerata delle scorse ore, nella mattinata di oggi hanno definito anche gli ultimi dettagli dell'operazione con l'Olympique Marsiglia per il trasferimento nella Capitale di Robinio Vaz, talento classe 2007 che avrà una valutazione complessiva di circa 25 milioni di euro fra parte fissa e opzione di riscatto.

Lo stesso attaccante, che nelle scorse ore aveva salutato l'OM con un post social salvo poi rimuoverlo poco dopo, secondo Sky Sport è atteso in Italia a stretto giro di posta per sostenere le visite mediche e formalizzare l'accordo con la Roma con la firma sui contratti che dovrebbero avere scadenza giugno 2030 nel caso in cui dovesse materializzarsi il riscatto.

Un colpo importante per la Roma che da una parte si assicura una delle giovani punte più promettenti dell'intero panorama calcistico europeo e dall'altra risponde subito all'Atalanta che nelle scorse ore ha definito i contorni dell'accordo con l'Atletico Madrid per Giacomo Raspadori, giocatore a lungo trattato anche dai giallorossi ma che alla fine ha scelto il progetto della Dea che lo acquisterà a titolo definitivo per 25 milioni di euro. Ovvero gli stessi soldi che la Roma pagherà per acquistare il cartellino ri Robinio Vaz dall'Olympique Marsiglia.