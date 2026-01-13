Cresciuto tra il Liverpool e le due di Manchester, ora la Fiorentina. Chi è Harrison

Si avvicina il terzo rinforzo nel calciomercato di gennaio per la Fiorentina, che ha chiuso l'accordo con il Leeds United per l'acquisto di Jack Harrison in prestito con diritto di riscatto. È il secondo trasferimento in entrata dei viola dalla Premier League in questa finestra invernale, dopo Solomon prelevato dal Tottenham.

Il profilo di Harrison. Esterno d'attacco capace di agire sulle due fasce, mancino di piede ma di fatto ambidestro, il classe 1996 è cresciuto calcisticamente nei due club più storici d'Inghilterra: prima al Liverpool, poi al Manchester United dove però non è riuscito a raggiungere lo step della prima squadra, anche perché andatosene ancora neanche 15enne per una particolare avventura negli Stati Uniti d'America.

Dal 2010 al 2018, infatti, Harrison si è mosso nel palcoscenico del calcio made in USA, sfruttando la vetrina e le sinergie di mercato per arrivare fino al Manchester City. Nel gennaio '18 la squadra di Guardiola lo preleva infatti per 4 milioni di euro dal New York City, appartenente alla stessa galassia degli Sky Blue. Il ritorno in Inghilterra di Harrison lo porta prima a un prestito semestrale al Middlesbrough e poi a quella che sarà la sua casa per i successivi 5 anni, il Leeds United.

Harrison al Leeds si è preso una pagina di storia del club, partecipando al toccante momento della promozione in Premier League del 2019/20 con Bielsa in panchina e rimanendo anche nelle due successive stagioni di massima serie. In tutto nella sua avventura con il club di White Hart Lane, 219 partite e 34 gol, e un intervallo biennale in prestito all'Everton che lo ha visto mantenere la Premier anche nel momento di retrocessione del Leeds. Rientrato in estate, l'inerzia era stata smarrita e i suoi primi mesi di questa stagione lo hanno visto scendere poco in campo, senza riuscire ad incidere. Per rilanciarsi adesso ha puntato la Serie A e la Fiorentina, pronta ad accoglierlo per la sua rivoluzione.