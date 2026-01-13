TMW Lupo: "Il Palermo ha sprecato un'altra opportunità. Samp? Spero esca dalla crisi"

In attesa di una nuova chiamata, occhio sempre vigile, quello del Direttore Sportivo Fabio Lupo, sul calcio italiano, e anche sulla Serie B, categoria dove militano alcune sue ex squadre, tra le quali Sampdoria e Palermo.

Formazioni di cui ha parlato nell'appuntamento odierno di A tu per tu, la rubrica curata da TuttoMercatoWeb.com on line ogni giorno a mezzanotte: "La Sampdoria ha fatto mercato, si è rinforzata, ma bisogna anche dare tempo ai nuovi affinché si ambientino e capiscano cosa vuole l’allenatore. Spero che piano piano possa uscire da questa situazione di difficoltà. Per il Palermo a Mantova occasione persa? Si, occasione persa per l’ennesima volta. Non so contare quante volte il Palermo - non solo quest'anno - abbia sprecato delle opportunità”.

A ogni modo, la formazione rosanero rimane al quarto posto in classifica in cadetteria, con il posto che allo stato attuale vale i playoff, mentre è piuttosto disperata la situazione dei liguri, che sono terzultimi e quindi - virtualmente si intende, considerando che il campionato è ancora lungo - retrocessi in Serie C; per altro, la formazione di mister Angelo Gregucci arriva dal ko sul campo dell'Avellino, e venerdì è prossima allo scontro con la Virtus Entella, che ai blucerchiati ha giocato il cosiddetto scherzetto nel girone di andata.