Ufficiale
Latina, risolto anticipatamente il prestito di Ragonesi. Torna all'Atalanta
TUTTO mercato WEB
Si chiude l'avventura di Iacopo Ragonesi al Latina, perché il club pontino ha optato per la risoluzione anticipata del prestito del calciatore, che torna quindi all'Atalanta in attesa di un'eventuale nuova collocazione per questa seconda parte di stagione.
A rendere noto il tutto, la società nerazzurra, attraverso la nota che di seguito riportiamo integralmente:
"Il Latina Calcio 1932 comunica l’interruzione del prestito del difensore Iacopo Regonesi dall’Atalanta Bergamasca Calcio.
La società augura a Iacopo le migliori fortune calcistiche, ringraziandolo per l’impegno e la dedizione, costanti della sua permanenza in nerazzurro".
Articoli correlati
Altre notizie Serie C
Editoriale di Raimondo De Magistris La Roma rischia grosso: da Raspadori e Zirkzee a Malen e Robinio Vaz. Inter, sfumato Cancelo valuta un altro cavallo di ritorno. A Napoli tutto dipende da...
Le più lette
1 La Roma rischia grosso: da Raspadori e Zirkzee a Malen e Robinio Vaz. Inter, sfumato Cancelo valuta un altro cavallo di ritorno. A Napoli tutto dipende da...
4 Raspadori torna in Italia: battute Roma e Napoli, operazione chiusa con l'Atalanta. Tutti i dettagli
Ora in radio
11:00Editoriale live!
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Raspadori torna in Italia: battute Roma e Napoli, operazione chiusa con l'Atalanta. Tutti i dettagli
Juventus, Spalletti parla del mercato: "In alcuni ruoli ci manca il sostituto, i direttori lo sanno"
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile