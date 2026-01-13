Fiorentina, ecco il terzo acquisto del calciomercato di gennaio: in arrivo Harrison

È in arrivo il terzo colpo del calciomercato di gennaio per la Fiorentina, il secondo affare concluso dalla Premier League dopo Solomon. Trovano conferme le notizie che erano emerse già nella serata di ieri: la società toscana ha messo le mani su Jack Harrison (29 anni), un altro esterno d'attacco che rinforza un reparto fin troppo scoperto per mister Vanoli.

Il classe 1996 inglese è sinistro di piede ma capace molto bene di giocare anche con il destro ed è già in viaggio per Firenze e per apporre la sua firma sul contratto che lo renderà un nuovo calciatore della nostra Serie A. In questi primi mesi di stagione trascorsi al Leeds, il 29enne esterno offensivo ha raccolto 13 presenze per un totale però di soli 443 minuti sul campo, iniziando in tre occasioni da titolare con la maglia Whites.

La Fiorentina è senza dubbio una delle squadre più attive sul calciomercato di gennaio, avendo già ufficializzato due acquisti. Entrambi in prestito con opzione per il definitivo riscatto a disposizione dei viola: sono l'esterno israeliano Solomon, arrivato dal Tottenham, e il centrocampista Marco Brescianini che invece è stato prelevato dall'Atalanta. Per quest'ultimo la Fiorentina vedrà scattare l'acquisto in automatico, in caso di salvezza.