La Lazio si guarda intorno: piace Danilho Doekhi dell'Union Berlino. A giugno sarà svincolato

La Lazio comincia a guardarsi intorno perché sa che adesso la situazione comincia davvero a essere delicata, soprattutto nel reparto difensivo. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, sono da valutare Alessio Romagnoli e Mario Gila, che aspettano il rinnovo del contratto ormai da tempo e che ancora non lo hanno ricevuto. Sull'italiano in particolare c'è il pressing dell'Al Sadd di Roberto Mancini.

Claudio Lotito non vuole farsi trovare impreparato né ora, né a giugno. Per questo i biancocelesti hanno messo nel mirino Danilho Doekhi, difensore centrale dell'Union Berlino, il cui contratto scadrà a giugno 2026. Già in questo momento può dunque ritenersi libero di accordarsi con qualsiasi club per la stagione 2026-2027.

Danilho Doekhi in carriera vanta 140 presenze e 5 gol con il Vitesse, un match con l'Under 21 della squadra che milita in Eredivisie, 119 apparizioni e 15 centri con l'Union Berlino, 35 gettoni con l'Ajax Under 21, una partita con l'Excelsior e 8 gare e un gol con l'Under 21 degli olandesi. Inoltre è sceso in campo 6 volte con l'Olanda Under 18, una con l'Under 19, 2 con l'Under 20 e 5 con l'Under 21. Nel suo palmares annovera una Eerste Divisie e un campionato olandese Under 19.