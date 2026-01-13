Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Salernitana, manca un bomber da doppia cifra. Raffaele: "C'è la volontà di intervenire"

Salernitana, manca un bomber da doppia cifra. Raffaele: "C'è la volontà di intervenire"
© foto di TuttoSalernitana.com
Claudia Marrone
Oggi alle 11:05
Claudia Marrone

Uno 0-0 che non fa contenta la Salernitana, quello rimediato ieri sul campo del Cosenza nel big match che ha chiuso la 21ª giornata del Girone C di Serie C, e uno 0-0 che ha evidenziato anche qualche lacuna di organico, non ultima quella di un attaccante che garantisca almeno 15 gol. Un tema che nel post gara mister Giuseppe Raffaele ha velatamente toccato.

Queste, infatti, le sue parole: "Sono finora arrivati dei giocatori che stavolta hanno fatto meglio di quanto visto a Siracusa, penso magari a Berra che ha disputato una gara sontuosa, ma anche loro devono scendere in campo per trovare la giusta dimensione con noi. In attacco abbiamo Liguori che è stato con noi solo negli ultimi tre giorni per un problema fisico, non aveva più minutaggio di quello che gli ho dato, ci fossero stati i presupposti avrei fatto chiaramente in modo diverso. Sul mercato, dopo la gara contro il Foggia, ci siamo parlati per vedere quello che a questa squadra serve, penso ci sia la buona volontà da parte di tutti per andare ad apporre quei tasselli che ci torneranno molto utili. I tempi sono quelli di un mercato che dura fino al 2 febbraio, è sbagliato secondo me avere 30 giorni di mercato aperto: a ogni modo abbiamo individuato già i profili, ma per diverse situazioni non si è riusciti ancora a chiudere".

Ricordiamo che i nomi che si erano fatti per l'attacco sono quelli di Facundo Lescano, prossimo all'Union Brescia, e Luigi Cuppone, che quest'oggi sosterrà le visite mediche con la Virtus Entella.

