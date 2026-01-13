TMW Sfumato Hernani, lo Spezia punta Valoti della Cremonese: si tenta il sorpasso al Cesena

Che l'avventura di Mattia Valoti alla Cremonese sia ormai giunta al termine, è cosa nota, il giocatore è in uscita dal club lombardo, diretto probabilmente in Serie B. Da tempo, infatti, il Cesena sta seguendo il centrocampista, ma è stato frenato nella trattativa dalla ricapitalizzazione che la società ha effettuato solo nella giornata di venerdì 9 gennaio, una settimana dopo il via del calciomercato.

Ecco quindi che lo Spezia, che sta di fatto ristrutturando la rosa, si è inserito, e adesso, come raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, sta per chiudere il colpo e beffare la compagine romagnola: Valoti, infatti, è sempre più vicino ai colori bianconeri, con la sola formula dell'accordo da dover definire. C'è grande ottimismo per l'esito positivo della trattativa, anche se non è da escludere che il Cesena possa magari rilanciare. Sfumato però Hernani, che ai liguri è stato strappato dal Monza, ecco la virata con decisione sul calciatore grigiorosso.

Non resta quindi che attendere, ma il rinforzo sembra davvero a un passo. Ma si dovranno più che mai stringere i tempi.