TMW Radio Scudetto, è solamente una lotta a due? Il parere degli opinionisti

Col Milan che arranca e la Juventus e la Roma a caccia della giusta continuità, la classifica e le prestazioni sembrano restituire il solito dualismo per lo scudetto. Ma è veramente solo una lotta tra due squadre per il tricolore? Lo abbiamo chiesto agli opinionisti intervenuti nel lunedì di TMW Radio, ecco il loro punto di vista.

Marco Piccari: "Ad oggi la vedo più una lotta a due fra Inter e Napoli. Nelle ultime due giornate il Milan ha raccolto più di quanto avrebbe meritato e la sconfitta è ormai nell’aria. Le squadre di Chivu e Conte invece stanno dimostrando di avere una marcia in più”.

Massimo Bonanni: "Inter e Napoli sono le più forti, ma se devo scegliere una possibile contendente scelgo la Juventus".

Stefano Impallomeni: "È una lotta aperta, anche se l'Inter e il Napoli hanno dei valori superiori a tutte. Incideranno molto le coppe europee e per questo non tolgo né il Milan, né la Roma e né la Juventus".

Massimo Orlando: "In questa lotta tengo dentro un po' tutti, tranne il Milan. I rossoneri non fanno un accenno di pressing e se non riescono a segnare iniziano subito ad arretrare. Così il gol prima o poi lo becchi. Comunque, proprio perché lì davanti nessuno riesce veramente a scappare, tengo dentro anche la Juventus ecc".

Niccolò Ceccarini: "Ho visto il Milan in difficoltà, quindi rimango sempre dell'idea iniziale: ovvero Inter e Napoli e poi tutto il resto. Il Milan, che prevedevo potesse essere l'unica a potersi inserire, non sta riuscendo ad approfittare dei risultati. E anzi, nelle ultime due partite ha dovuto accontentarsi di due punti con Genoa e Fiorentina".

Daniele Garbo: "Continuo a pensare a una lotta a due, Milan e Roma non le vedo pronte a interferire. L'unica che potrebbe inserirsi, se esplode definitivamente, è la Juventus. Io non ci credo moltissimo, ma se infilano una buona serie di vittorie consecutive possono sperare".

Francesco Repice: "Guardate Inter e Napoli le punte che hanno, è una questione di rose. La lotta è a due. La differenza la fanno sempre i calciatori e lì si possono avere centravanti come Lautaro, Hojlund...che è cresciuto tanto. Non è facile fare sportellate con Akanji. Quanto alzano certe prestazioni allenatori come Conte o Gasperini? Ripeto però, Inter e Napoli sono più forti delle altre. Nel Napoli sono fuori Lukaku, De Bryuyne, Anguissa, Neres, sono tanta roba. All'Inter l'unico pesante è Dumfries, che fa la differenza comunque".