Anche il Napoli ha mostrato interesse per Malen. Ma servono le uscite di Lang e Lucca

Tra campo e scrivania, il Napoli è chiamato a muoversi con precisione chirurgica. Le prossime settimane diranno molto, ma una certezza c’è: prima di aggiungere, bisogna sfoltire. Il nome in uscita è quello di Lorenzo Lucca, ormai fuori dal progetto come dimostra la panchina di San Siro di domenica scorsa contro l'Inter. Sul giocatore c'è il Benfica.

Sul fondo resta il capitolo Noa Lang. Al di là delle dichiarazioni ufficiali, l’olandese – decisivo con l’assist a McTominay contro l’Inter – potrebbe partire davanti a un’offerta importante del Fenerbahce. In quel caso si aprirebbe spazio anche per l’inserimento di un centravanti come Evan Ferguson, in uscita dalla Roma (in cui gioca in prestito dal Brighton) che tratta Donyell Malen dell’Aston Villa, profilo sul quale si è informato anche il Napoli.

Nel frattempo sono state congelate, per il momento, le cessioni di Giuseppe Ambrosino (promesso al Venezia) e Antonio Vergara: le alternative sono poche e il calendario incombe con Parma, Sassuolo e Copenaghen in rapida successione. Prima le partenze, poi i colpi. A Castel Volturno si lavora di incastri. A scriverlo è La Repubblica.