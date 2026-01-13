TMW Bettella può lasciare il Catanzaro. Sul giocatore l'interesse di Carrarese e Spezia

"Il mercato inizia adesso, sarà un mese abbastanza lungo. Sono convinto che, se ci sarà da migliorare, miglioreremo. Saremo pronti in caso ci fosse l’opportunità ma sono molto contento di chi ho": queste, prima del match poi perso contro il Frosinone, le parole del tecnico del Catanzaro Alberto Aquilani, che il 9 gennaio ha parlato per la prima volta in questo anno solare. Era allora la vigilia della ripresa del campionato di Serie B dopo la sosta post Natale, e la prima settimana di calciomercato invernale, che si concluderà poi il prossimo 2 febbraio, alle ore 20:00.

Ma la formazione giallorossa potrebbe comunque subire delle modifiche, non solo in entrata, ma anche in uscita, perché in questa sessione di riparazione Davide Bettella potrebbe la Calabria: sul difensore, stando a quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, ci sono stati i primi sondaggi di Carrarese e Spezia, con le due formazioni cadette che al momento non hanno però presentato nessuna formale offerta. Ma c'è ancora parecchio tempo davanti, e non è escluso alcuno scenario.

Ovviamente, qualora si concretizzasse l'addio con Bettella, il club dovrà correre ai ripari, almeno per rimpiazzare anche numericamente quello che è un eventuale addio. Non resta che attendere.