Ngonge ai margini del Torino ma si vede ancora in Serie A: ha detto no alla Turchia

L'avventura di Cyril Ngonge con il Torino non è mai davvero decollata e nelle idee della società granata il trasferimento a titolo temporaneo, con opzione per il riscatto, perfezionato in estate con il Napoli potrebbe essere anche interrotto qui. Per 'togliersi il problema', però, i granata devono trovare una nuova sistemazione al calciatore e questa era stata identificata nella Turchia.

Come riferito da Tuttosport distribuito oggi, a inizio gennaio una società di Super Lig aveva contattato il Napoli, proponendo di fatto le stesse condizioni dei granata. A frenare tutto è stato però lo stesso Ngonge, che vede il proprio futuro ancora in Serie A.

Nei suoi primi mesi da giocatore del Torino, Ngonge ha messo insieme 20 presenze, 18 in Serie A e 2 in Coppa Italia, riuscendo a segnare un gol, quello nella sconfitta di campionato per 2-1 a Parma di fine settembre. In tutto è sceso in campo per 1001 minuti.