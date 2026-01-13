TMW Roma-Dragusin, l'affare (in prestito) col Tottenham può sbloccarsi a fine mese: il punto

Radu Dragusin è il calciatore su cui sta lavorando la Roma per rinforzare il suo reparto arretrato. Se da un lato gli obiettivi per l'attacco sono rapidamente cambiati dopo le difficoltà sopraggiunte per chiudere gli accordi con Giacomo Raspadori e Joshua Zirkzee, dall'altro in difesa la soluzione già da diversi giorni è il centrale rumeno tornato abile e arruolabile dopo il brutto infortunio che l'ha tenuto ai box da gennaio fino a dicembre 2025. "L'Italia per Dragusin è speciale, ci sono anche altre offerte ma ha fatto bene in Serie A. Dragusin è un gladiatore e i gladiatori stanno bene a Roma. Fiorentina? La rispettiamo ma non sarebbe la scelta giusta", ha dichiarato negli scorsi giorni ai microfoni della 'Rai' il suo procuratore Florin Manea.

L'affare è in piedi, ma ancora non s'è sbloccato e anzi stando alle ultime indicazioni il via libera potrebbe arrivare solo sul finire di questa finestra di calciomercato. La Roma infatti ha messo sul piatto un prestito con diritto di riscatto, un affare da 25 milioni di euro complessivi che però non dà certezze sul suo acquisto a fine stagione. Il Tottenham dal canto suo spera in offerta più allettanti, preferirebbe cederlo a titolo definitivo e per questo motivo solo a fine gennaio - e solo senza offerte più concrete ugualmente gradite al calciatore - può aprire al suo addio con questa formula.

Difensore centrale classe 2002 nato a Bucarest, Dragusin è stato acquistato dal club londinese nel gennaio 2024. Al Genoa in quella occasione andarono 25 milioni di euro più cinque di bonus e il prestito di Djed Spence con quest'ultimo che tornerà poi al Tottenham nell'estate successiva diventando un titolare degli spurs. Per Dragusin 38 presenze da quando è iniziata la sua avventura londinese ormai due anni fa, soprattutto pochissimo spazio dopo il recupero dall'infortunio: nell'ultimo mese s'è infatti regolarmente accomodato in panchina disputando solo una manciata di minuti il 28 dicembre contro il Crystal Palace.