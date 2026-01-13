Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Serie C, la 21ª giornata va in archivio. Vicenza e Arezzo in fuga. Il Catania sorride

Luca Bargellini
Oggi alle 08:04Serie C
Luca Bargellini

Ventunesima giornata di Serie C che è andata in archivio nella serata di ieri con una serie di risultati importanti per la fisionomia di tutti e tre i giorni.

GIRONE A - Sedicesima vittoria in campionato per il Vicenza che mantiene il vantaggio di 11 punti sull'Union Brescia al quarto successo consecutivo della gestione Corini. Tre punti anche per il Lecco, terza forza del girone, Alcione Milano, Inter U23 e Renate (alla terza vittoria di fila). In coda buio per Pergolettese, ma soprattutto Pro Patria alla sesta sconfitta consecutiva.

GIRONE B - Arezzo allunga in vetta al girone sul Ravenna che manda in archivio la terza giornata senza successi. Tre punti importanti anche per l'Ascoli. Periodo positivo per la Juventus Next Gen che a cavallo fra vecchio e nuovo anno mette a referto il settimo risultato utile consecutivo. Nelle parti basse della graduatoria continua il digiuno dalla vittoria della Sambenedettese che non ottiene tre punti dal derby vinto sull'Ascoli lo scorso 29 ottobre.

GIRONE C - Weekend favorevole al Catania che vince e aggancia il Benevento in vetta al girone. Solo pareggi, invece, chi insegue: ovvero Casertana, Salernitana e Cosenza. Terzo successo in fila per il Monopoli che allunga su un Crotone sempre più in difficoltà. In coda successo importante del Picerno che batte il Giugliano nello scontro diretto per la salvezza e si porta a -4 dalla zona salvezza.

Di seguito il quadro completo del turno e le classifiche aggiornate dei tre gironi:

SERIE C - 21ª GIORNATA
GIRONE A
Albinoleffe-Pro Vercelli 2-1
32' Comi (PV), 67' Sali (A), 90'+1 De Paoli (A)
Giana Erminio-Renate 0-1
34' Karlsson
Vicenza-Ospitaletto 1-0
5' Cuomo
Union Brescia-Trento 2-1
20' Cazzadori (B), 45' Dalmonte (T), 50' Silvestri (B)
Pergolettese-Lumezzane 0-2
37' Mancini, 64' Caccavo
Pro Patria-Inter U23 1-2
4', 26' rig. La Gumina (I), 91' Desogus (P)
Alcione Milano-Cittadella 1-0
78' Ciappellano, 90' Morselli
Novara-Dolomiti Bellunesi 1-1
83' Ledonne (N), 90'+6 Saccani (D)
Virtus Verona-Arzignano Valchiampo 0-1
45'+5 Mattioli
Lecco-Triestina 1-0
43' Sipos

Classifica: Vicenza 53, Union Brescia 42, Lecco 41, Cittadella 35, Alcione Milano 33, Renate 31, Inter U23 31, Trento 30, Arzignano Valchiampo 27, Pro Vercelli 27, Giana Erminio 26, Lumezzane 26, Dolomiti Bellunesi 25, AlbinoLeffe 24, Novara 23, Ospitaletto 23, Virtus Verona 18, Pergolettese 15, Pro Patria 12, Triestina -2

N.B. -Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE B
Ascoli-Ternana 1-0
64' D'Uffizi
Torres-Campobasso 2-2
15' Mastinu (T), 44' Martina (C), 90'+3 Celesia (C), 90'+11rig. Diakitè (T)
Ravenna-Forlì 0-0
Livorno-Juventus Next Gen 1-2
7' Di Carmine (L), 12' Puczka (J), 84' Guerra (J)
Carpi-Pianese 1-1
63' Panelli (C), 87' Sodero (P)
Arezzo-Pontedera 1-0
27' aut. Biagini
Perugia-Bra 1-1
41' Lionetti (B), 92' Nepi (P)
Sambenedettese-Gubbio 0-0
Pineto-Guidonia Montecelio 3-3
8' Vigliotti (P), 13' Gagliardi (P), 31'/69'/98' rig. Zuppel (G), 43' Ienco (P)
Riposa: Vis Pesaro

Classifica: Arezzo 46, Ravenna 42, Ascoli 37, Pineto 32, Vis Pesaro 27*, Campobasso 27, Guidonia Montecelio 27, Pianese 27, Juventus Next Gen 27, Carpi 27, Ternana 26, Forlì 25, Livorno 19, Gubbio 20*, Sambenedettese 20, Perugia 19, Bra 17, Torres 15, Pontedera 14

* una gara in meno
N.B. - Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE C
Audace Cerignola-Potenza 4-0
21' Gambale, 24' Parlato, 56' D'Orazio, 62' Ligi
Latina-Trapani 2-1
21' e 36'rig. Parigi (L), 30' Salines (T)
Crotone-Team Altamura 0-1
77' Curcio
Sorrento-Foggia 2-1
42' Bevilacqua (F), 45'+1 Sabbatani (S), 87' Shaw (S)
Casarano-Atalanta U23 0-1
20' Cisse
Catania-Cavese 2-0
88' Di Gennaro, 90'+2 Caturano
Monopoli-Siracusa 1-0
67' Battocchio
Casertana-Benevento 0-0
Giugliano-Picerno 0-1
27' Pugliese
Salernitana-Cosenza 0-0

Classifica - Catania 45, Benevento 45, Casertana 39, Salernitana 39, Cosenza 37, Monopoli 33, Crotone 28, Audace Cerignola 28, Casarano 28, Potenza 26, Atalanta U23 25, Sorrento 24, Team Altamura 23, Latina 22, Cavese 21, Siracusa 21, Trapani 19, Foggia 19, Picerno 18, Giugliano 16

N.B. - Trapani penalizzato di 15 punti dalla Giustizia Sportiva

