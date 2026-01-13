Lazio, nessuno è incedibile: tentazioni per Cancellieri e Romagnoli, anche Isaksen può partire

A Formello è iniziata una nuova fase. Dopo le cessioni di Castellanos e Guendouzi, la Lazio ha imboccato con decisione la strada del player trading: nessuno è più considerato incedibile e ogni proposta viene valutata senza pregiudizi. Un cambio di rotta che potrebbe ridisegnare la rosa di Sarri già nelle prossime settimane. Il Corriere dello Sport oggi in edicola fa il punto sul mercato in uscita.

Tra i profili più esposti ci sono Isaksen e Cancellieri, due esterni offensivi appetibili sul mercato. La pista più concreta riguarda l’ex Verona: dall’Inghilterra filtra l’interesse del Brentford, pronto a presentare un’offerta da 15-16 milioni di euro, bonus compresi. La Lazio ascolta e non chiude la porta. Per il danese, invece, non sono ancora arrivate proposte ufficiali, ma davanti a un’offerta importante il club non farebbe muro.

Il discorso si allarga anche ai big. Su Romagnoli circolano con insistenza voci dal Qatar: gli agenti avrebbero sondato il terreno e l’Al-Sadd di Roberto Mancini sarebbe pronto a mettere sul piatto un contratto da circa 6 milioni a stagione, cifra fuori scala per i parametri biancocelesti. Per trasformare l’interesse in realtà servirà però anche un’offerta convincente alla Lazio. Il quadro è chiaro: le uscite finanziano le entrate e le scelte tecniche si intrecciano con quelle economiche. Il tempo degli “incedibili” è finito. Il nuovo corso è iniziato.