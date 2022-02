Napoli, Rrahmani: "Provato a fare il nostro gioco, difficile spiegare i gol subiti"

vedi letture

"Volevamo provare ad andare avanti in Europa League, ma abbiamo perso. Ora pensiamo alla gara di domenica".

Il difensore del Napoli Amir Rrahmani, intervenuto in conferenza stampa, commenta così la sfida al Barcellona: “Abbiamo provato a fare il nostro solito gioco con la costruzione dal basso, è successo qualche episodio che abbiamo preso gol ma abbiamo provato a mantenere il nostro gioco”.

È stato un errore provare a giocare alla pari col Barcellona?

“Non so se fosse giusto, ma dovevamo provarci perché anche noi abbiamo qualità. Volevamo giocare il nostro gioco come sempre”.



L'uscita dall'Europa può darvi una spinta in più per lo scudetto?

"Senza infortuni siamo una squadra che può competere in tutte le competizioni. Noi siamo una squadra che possiamo giocare in tutte e due le competizioni. Volevamo provare ad andare avanti in Europa League, ma abbiamo perso. Ora pensiamo alla gara di domenica".

Come mai la miglior difesa d'Italia ha concesso così tanto al Barcellona?

"È la prima volta che prendiamo quattro gol quest'anno. Loro hanno fatto dei bei gol, noi abbiamo provato a essere noi stessi, giocando senza paura".

In Europa League avete incassato molti più gol che in Serie A. Come te lo spieghi?

"Onestamente non lo so spiegare, anche con lo Spartak avevamo subito tanti gol. Nel calcio non sai mai cosa può succedere".

È mancato il sostegno del centrocampo?

"Oggi abbiamo provato a giocare più alti rispetto alla gara di Barcellona, abbiamo dato più campo ai centrocampisti perchè anche noi volevamo partecipare alla manovra".