Napoli, segnali incoraggianti da Anguissa: 45 minuti col Giugliano e Bentegodi nel mirino

La tabella di marcia verso Verona passa anche da un test che ha restituito sensazioni positive. A Castel Volturno il Napoli ha sostenuto un allenamento congiunto contro il Giugliano, formazione di Lega Pro, e tra i protagonisti c’è stato Frank Zambo Anguissa. Il centrocampista ha messo insieme 45 minuti, un segnale importante dopo settimane complicate.

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ricostruisce il percorso del camerunense: alla vigilia della trasferta di Torino contro la Juventus, e con tempi anticipati rispetto alle previsioni, sembrava tutto risolto. Poi, però, l’imprevisto alla schiena ha rimandato tutto. Era il 25 gennaio. Un mese dopo, Anguissa è tornato a spingere.

Le sensazioni emerse dal test sono buone e fanno crescere l’ottimismo in vista della sfida di sabato alle 18 contro l’Hellas Verona al Bentegodi. Come sottolinea il quotidiano, le risposte sono state convincenti per un tempo, equivalente a una frazione di gara. Se anche le prossime sedute confermeranno i progressi, Antonio Conte potrebbe ritrovare uno dei suoi totem.

L’ipotesi più prudente resta quella di una convocazione con partenza dalla panchina. Ma, dopo tanta sfortuna, il Napoli intravede finalmente il sorriso di Anguissa: un recupero che pesa, non solo sul piano tecnico.