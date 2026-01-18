TMW Napoli, si va verso la fumata bianca con il Nottingham Forest per Lucca. Le cifre

Lorenzo Lucca è a un passo dalla cessione al Nottingham Forest. Il Napoli riscatterà nelle prossime ore il cartellino del centravanti che poi si trasferirebbe in Premier League, qualora dovesse arrivare la fumata bianca. Un'operazione da un milione di euro per il prestito, più 35 per il riscatto, cifre molto simili a quanto pagato in totale dal club di De Laurentiis (9 per il prestito, 26 per l'obbligo).

Sull'attaccante c'erano diversi club europei - anche il Benfica - ma il problema è sempre stato il riscatto. Quello che sembra impossibile, però, è evitare una flessione del suo cartellino se dovesse rimanere in una squadra con Hojlund e Lukaku, quindi praticamente sempre in panchina, per sei mesi.

Su di lui c'è anche il Pisa, con il presidente Corrado che ha spiegato così. "Oggi è fantacalcio. Vogliamo bene a Lorenzo, che è un giocatore molto importante e soprattutto un ragazzo perbene. Con lui abbiamo sfiorato la Serie A, probabilmente gli portiamo anche fortuna perché l'unico gol che ha fatto quest'anno in campionato è stato proprio contro di noi. Ci sentiamo spesso, gli abbiamo sempre detto che deve cercare di ritagliarsi spazio e mostrare le sue qualità in una delle migliori società, ovvero il Napoli. Poi per il resto... si vedrà".