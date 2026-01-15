Napoli, spunta En-Nesyri. Atalanta, Palladino: "Raspadori alza il livello". Le top news delle 18

Mister Raffaele Palladino, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida col Pisa, ha detto la sua anche sul nuovo acquisto dell'Atalanta Giacomo Raspadori. Di seguito le sue dichiarazioni: "Lui è un calciatore forte che ha completato il reparto offensivo: ha alzato il livello dell'Atalanta. Mi è sempre piaciuto molto e la società essendo molto ambiziosa sono riusciti a portarlo a Bergamo. In attacco siamo molto forti".

Il tecnico del Pisa Alberto Gilardino ha parlato oggi in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l'Atalanta. Queste le sue parole sull'arrivo degli acquisti Bozhinov e Durosinmi: "Ieri è stato il primo allenamento per Bozhinov e il secondo per Durosinmi perché la scorsa settimana ha fatto il primo ed è poi dovuto tornare in Repubblica Ceca. Stanno bene e sarà compito mio nelle valutazioni e nel minutaggio capire quanto daranno. Durosinmi ha finito di giocare a dicembre, ma si è sempre allenato e dovrò stare attento nelle considerazioni all’interno della gara e nel minutaggio. Per quanto riguarda la coperta, è vero è un po’ corta, ma sinceramente sono sereno perché confido nei ragazzi che ho a disposizione. Mi fa stare tranquillo vederli allenare e l’attitudine che portano nell’allenamento".

Il nome nuovo per l’attacco del Napoli arriva dalla Coppa d’Africa, e nello specifico da quel Marocco che domenica - alle 20 ore italiane - sfiderà a Rabat il Senegal per aggiudicarsi il trofeo. Si tratta di Youssef En-Nesyri, classe ’97 del Fenerbahçe che sarebbe balzato in cima alla lista delle preferenze di De Laurentiis, Manna e Conte. Alcune fonti turche e marocchine parlano addirittura di un affare già fatto, anche se come vedremo gli azzurri devono sistemare alcune cose prima che possa essere così. Il Napoli avrebbe chiesto alla società di Istanbul la disponibilità al prestito del giocatore, arrivato nel 2024 dal Siviglia per 19,5 milioni di euro, secondo acquisto più costoso di sempre per la Superlig dopo l’inarrivabile Victor Osimhen. Un sì di massima arrivato dal Fener, dove in questa stagione ha giocato 15 partite di campionato, segnando 7 gol. Prima, però, c’è la finale di Coppa d’Africa. Ma non solo.

Il nuovo attaccante della Fiorentina, Manor Solomon, è stato interpellato anche sulle polemiche legate alla sua nazionalità israeliana nella conferenza stampa di presentazione ufficiale tenutasi oggi. Queste le sue dichiarazioni in merito, a partire dai fischi ricevuti all'Olimpico dai tifosi della Lazio: "Quando sono entrato con la Lazio è vero che all'Olimpico non ho avuto il benvenuto più caloroso, ma ho già vissuto questa situazione anche in Spagna. So che sono cose che succedono, ma io sono qui per giocare a calcio e non per parlare di politica. Accetto se i tifosi avversari mi fischieranno, ma io sono qua per giocare a calcio".

Buone notizie per la Juventus e Luciano Spalletti. Il tecnico bianconero ha infatti riaccolto in gruppo Federico Gatti e Francisco Conceicao, che oggi hanno lavorato con i compagni, svolgendo seduta completa. Assente invece Kenan Yildiz: il fantasista turco è vittima di un leggero stato influenzale. Non dovrebbero esservi particolari preoccupazioni in vista della prossima di campionato, che vedrà la Vecchia Signora in campo sabato alle 20.45 in casa del Cagliari.

Se ne parlava tanto prima dell'anno nuovo, poi più nulla. Ma nelle ultime ore ha ripreso quota l'interessamento del Milan per Andrej Kostic. Stando a quanto riferito da Gazzetta.it, infatti, il club rossonero era entrato in contatto con il Partizan Belgrado che ne detiene il cartellino proprio nel mese di dicembre e adesso il Diavolo sarebbe tornato a spingere per il colpo a gennaio. Parliamo di un centravanti classe 2007, montenegrino, può giocare da prima o seconda punta. Quanto all'offerta avanzata, il Diavolo avrebbe presentato un assegno da 4-5 milioni di euro, mentre il noto esperto di mercato Matteo Moretto avrebbe rivelato di una distanza con il club serbo, che ne vorrebbe di più. Ad ogni modo a breve è attesa la risposta del Partizan da Belgrado.

Secondo quanto riferito dai colleghi di Sky, il club azzurro starebbe valutando un possibile scambio con l’Al-Hilal. Il club arabo, allenato da Simone Inzaghi, sarebbe infatti interessato al centravanti italiano, e in cambio potrebbe salutare Marcos Leonardo. Classe 2003, in passato vicino alla Roma, l’attaccante brasiliano ha segnato 12 gol in 20 presenze stagionali, ma è considerato - dopo Cancelo - il prossimo partente da Riyadh. Da verificare gli incastri di una trattativa complessa a livello tecnico. Per poter accogliere nuovi giocatori, il Napoli deve lavorare a saldo zero: uno scambio rientrerebbe ovviamente in questo scenario, ma dovrebbe essere perfettamente bilanciato (o economicamente favorevole ai conti azzurri) per poter arrivare alla fumata bianca.

Cristiano Biraghi è una possibilità per il mercato del Verona. L'Hellas è alla ricerca di rinforzi per provare una rimonta, l'ennesima nelle ultime stagioni, in zona salvezza. Potrebbe essere un'idea con un prestito con diritto di riscatto, visto che il calciatore è ancora sotto contratto per un altro anno, fino al 30 giugno del 2027, con il Torino. In questo momento non è un'opzione percorribile per il club di Cairo, al netto della presenza nell'ultima sfida di campionato, non particolarmente felice.

Sfumato quello di Joao Cancelo, finito al Barcellona, anche il ritorno romantico di Ivan Perisic all’Inter rischia di rimanere solo un’idea, anche se non è ancora detta l’ultima parola. I nerazzurri sono sempre alla ricerca di un rinforzo in fascia, vista la lunga assenza di Denzel Dumfries, e l’esterno croato - ambidestro, può giocare su entrambe le corsie - è un nome che piace parecchio, soprattutto a Cristian Chivu. Dall’Olanda, infatti, filtra una certa contrarietà del PSV Eindhoven a cedere Perisic. Secondo Eindhovens Dagblad, in verità, la società non avrebbe del tutto chiuso la porta a un addio, ma prenderebbe in considerazione questa eventualità solo in caso di una offerta economicamente convincente dell’Inter. Quale? Non c’è una cifra, ma l’ipotesi di un trasferimento a zero sembra da scartare.

Il mercato della Fiorentina è in fermento, sia in entrata che in uscita. In entrata sono già stati formalizzati gli acquisti di Manor Solomon e Marco Brescianini, mentre in uscita sono da segnalare Martinelli e Viti alla Sampdoria. In attesa della definizione di Harrison dal Leeds, il club viola in questo momento è concentrato sulle uscite. La prossima in questo senso potrebbe essere quella di Christian Kouame, attaccante ivoriano che ha trovato pochissimo spazio in questa stagione con la maglia viola. E le squadre interessate a lui non mancano. Nelle scorse ore si è parlato proprio della Sampdoria, oltre alle spagnole Valencia, Osasuna e Girona. Ma dalle ultime raccolte da TMW, anche dalla Serie A stanno arrivando richieste di informazioni: nello specifico quelle di Pisa e Genoa, squadra da cui Kouame fu acquistato dalla Fiorentina.

E' un Pisa letteralmente scatenato quello che sta operando in queste ore di calciomercato. Dopo aver ufficializzato gli arrivi del difensore Rosen Bozhinov dall'Anversa e di Rafiu Durosinmi dal Viktoria Plzen, il club toscano ha tutta l'intenzione di aggiungere ulteriore qualità alla rosa di Alberto Gilardino per questa seconda parte di stagione. Nelle prossime due settimane abbondanti, insomma, sono da attendersi altri colpi sia in entrata che in uscita. E in questo senso, dalle ultime raccolte da TMW, i dirigenti del Pisa hanno messo gli occhi su Vicente Taborda, trequartista argentino classe 2001 di proprietà del Panathinaikos che può agire anche da attaccante esterno e seconda punta. Il giocatore, prodotto del settore giovanile del Boca Juniors ed in possesso del passaporto italiano, in questa sessione di mercato invernale può lasciare la Grecia con la formula del prestito, condizioni che hanno attirato l'attenzione di diversi club. Fra cui proprio il Pisa.