Napoli stasera a Eindhoven con qualche problema di troppo: provato anche De Bruyne falso nove
Archiviato lo stop imprevisto in campionato contro il Torino, il Napoli torna a respirare l'aria della Champions League, pur con qualche problema di troppo dall'infermeria. In casa azzurra, come risaputo, dopo Lobotka e Rrahmani, si dovrà infatti fare a meno anche di Hojlund, che per inciso fino a questo momento della stagione era stato decisamene un fattore importante per un reparto, quello d'attacco, orfano di Lukaku: 8 gol nelle prime 10 partite con la maglia del Napoli per lui. Dopo il fastidio accusato sabato, però, troppo poco il tempo per recuperare e troppo alti i rischi: così Lucca avrà subito una chance per cancellare la brutta serata di Torino.
Per il resto, in vista della gara di questa sera a Eindhoven contro il PSV, se e alla fine McTominay riuscirà a giocare dal primo minuto a dispetto del problema alla caviglia sinistra rimediato prima del Toro, allora Conte si affiderà ai Fab Four.
Per la cronaca, riporta infine il Corriere dello Sport, anche Kevin De Bruyne è stato provato al centro dell'attacco, da falso nove. Un ruolo interpretato per qualche sprazzo di amichevole a Castel di Sangro.
