Napoli, che tegola per Lobotka: quante e quali partite salterà lo slovacco

Il responso degli esami ha confermato la serietà dell'infortunio di Stanislav Lobotka, che ha riportato una lesione della sindesmosi tibio-peroneale senza instabilità associata a una lesione di basso grado del LPAA della caviglia sinistra. Il Napoli non ha comunicato ufficialmente i tempi di recupero, ma per un problema di questo tipo lo stop rischia di estendersi per diverse settimane. Tradotto sul calendario, Lobotka potrebbe saltare dieci partite e lasciare Massimiliano Allegri senza il suo regista praticamente per tutto novembre e buona parte di dicembre.

Da Juventus-Napoli alla Coppa Italia: le dieci partite che può saltare Lobotka

La prima assenza sarà quella di domenica contro la Juventus all'Allianz Stadium, seguita pochi giorni più tardi dalla trasferta sul campo del Porto in Champions League. Prima della sosta ci sarà anche Napoli-Lazio, mentre alla ripresa gli azzurri affronteranno il Torino e successivamente il Manchester City in Europa. Il calendario proseguirà senza soste con Sassuolo-Napoli, Napoli-Lecce e un altro appuntamento di Champions contro il Club Brugge. A dicembre arriveranno poi Napoli-Milan e la gara di Coppa Italia contro la Fiorentina. Dieci partite complessive: sei di Serie A, tre di Champions League e una di Coppa Italia. Un'assenza pesantissima considerando anche la quantità e l'importanza degli impegni concentrati in meno di due mesi.

Possibile rientro il 20 dicembre contro l'Atalanta. L'alternativa è Parma nel 2027

Il primo appuntamento cerchiato in rosso per un possibile ritorno è quello del 20 dicembre contro l'Atalanta, ultimo impegno del Napoli nel 2026. Molto dipenderà naturalmente dalla risposta della caviglia alla riabilitazione e dai prossimi controlli: lo staff azzurro non avrà alcuna intenzione di accelerare i tempi rischiando ricadute. Se Lobotka non dovesse riuscire a recuperare per la trasferta contro la Dea, l'obiettivo diventerebbe direttamente la prima partita del 2027, contro il Parma. Allegri deve quindi prepararsi a gestire un lungo ciclo senza uno degli uomini fondamentali del suo centrocampo, proprio nel tratto di calendario più intenso dell'ultima parte dell'anno.