Napoli, la prima diagnosi dopo l'infortunio di Lobotka: trauma contusivo-distorsivo

Napoli, la prima diagnosi dopo l'infortunio di Lobotka: trauma contusivo-distorsivoTMW
Pierpaolo Matrone
Arrivano i primi aggiornamenti sulle condizioni di Stanislav Lobotka, costretto ad abbandonare il campo nel primo tempo della vittoria del Napoli contro il Monza. Il centrocampista slovacco si era fatto male dopo una brutta torsione della caviglia sinistra in seguito a uno scontro con Mangas, lasciando il terreno di gioco in barella e con le mani sul volto. Al suo posto era entrato Gilmour. Al termine della partita il club azzurro ha comunicato la natura del problema: "Lobotka: trauma contusivo-distorsivo alla caviglia sinistra".
Lobotka, nessuna indicazione sui tempi di recupero
Il Napoli non ha fornito per il momento ulteriori dettagli sull'entità dell'infortunio né sui possibili tempi di recupero. Le condizioni di Lobotka dovranno quindi essere monitorate nei prossimi giorni per capire l'entità dell'infortunio, ma le sensazioni non sono positive. Un problema da valutare con particolare attenzione considerando l'importanza dello slovacco negli equilibri del centrocampo e il calendario che attende la squadra di Massimiliano Allegri.