Il Napoli perde il suo regista a Monza: infortunio alla caviglia per Lobotka, fuori in barella
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Pierpaolo Matrone
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Oggi alle 21:05Serie A
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28.10.2026 21:05Serie A
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Un infortunio che non lascia presagire nulla di buono. Dopo un quarto d'ora di Monza-Napoli, gli azzurri perdono Stanislav Lobotka, tornato titolare oggi nel ruolo di regista. Il centrocampista slovacco lascia il campo in barella e con le mani al volto dopo una brutta torsione della caviglia sotto il corpo di Mangas in uno scontro di gioco. Al suo posto dentro Gilmour.
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