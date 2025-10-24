Napoli, tocca di nuovo a Meret? 4 esclusioni di fila possono segnare la scelta di Conte

Il Napoli prosegue la sua battaglia in un calendario congestionato e si prepara ad affrontare il big match con l'Inter. Uno dei dubbi di formazione di Antonio Conte è sempre il solito. L'attenzione, infatti, resta puntata soprattutto sulla porta, dove sta maturando una decisione che pesa. Alex Meret, titolare lo scorso anno e protagonista degli ultimi due Scudetti del Napoli, aveva iniziato la stagione ancora da numero uno. Il piano di Conte prevedeva un’alternanza con Vanja Milinkovic-Savic, un dualismo dichiarato già in ritiro per stimolare entrambi i portieri.

La rotazione, con il passare delle settimane, si è però trasformata in una gerarchia sempre più chiara. Milinkovic-Savic ha difeso i pali nelle ultime quattro partite e l’impressione è che l’ex Torino abbia convinto definitivamente il tecnico, che sembra intenzionato a proseguire con il serbo anche nelle prossime sfide. Solo una possibilità teorica lascia ancora una porta aperta al ritorno di Meret tra i titolari, ma il momento segna una significativa inversione di tendenza.

Meret, che pure aveva rappresentato una certezza nell’era del Napoli campione d’Italia, vive ora una fase delicata della sua avventura in azzurro. In estate ha rinnovato, ma nell'anno che porta al Mondiale vorrebbe più spazio, vista l'elevata concorrenza per la Nazionale. Dovesse trasformarsi in un verdetto, questa scelta di Conte potrebbe decretare la fine della sua avventura in azzurro.