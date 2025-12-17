Le partite di oggi: il programma di mercoledì 17 dicembre
Non manca il calcio giocato da poter seguire in data odierna, mercoledì 17 dicembre 2025.
Prosegue il programma delle coppe nazionali di Inghilterra e Spagna, inizia anche la due giorni della Champions League femminile, che vede scendere in campo la Juventus - opposta al sempre temibile Manchester United - in rappresentanza della Serie A. Di seguito gli incontri in calendario, con a fianco l'orario del relativo calcio di inizio.
EFL Cup
20:30 – Manchester City vs Brentford
21:15 – Newcastle vs Fulham
Copa del Rey
18:00 – Cultural Leonesa v Levante
19:00 – Albacete vs Celta Vigo
19:00 – Baleares vs Atl. Madrid
19:00 – Huesca vs Osasuna
19:00 – Racing Santander vs Villarreal
21:00 – Alaves vs Siviglia
21:00 – CF Talavera vs Real Madrid
Champions League Femminile
21:00 – Bayern D vs Vålerenga D
21:00 – Benfica D vs PSG D
21:00 – Juventus D vs Manchester Utd D
21:00 – Leuven D vs Arsenal D
21:00 – Lyon D vs Atletico Madrid D
21:00 – Paris FC D vs Barcellona D
21:00 – Roma D vs St. Polten D
21:00 – Twente D v Real Madrid D
21:00 – Wolfsburg D vs Chelsea D
