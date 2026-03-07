L'elogio alla non timidezza di Alisson: cosa ha detto Conte sul MVP di Napoli-Torino 2-1

Il Napoli batte il Torino 2-1 allo stadio Diego Armando Maradona nell'anticipo del 28° turno di Serie A, conquistando tre punti preziosi per la propria corsa Champions. Gli azzurri dominano gran parte della gara grazie alle reti di Alisson Santos nel primo tempo e di Eljif Elmas nella ripresa, prima del gol nel finale di Casadei che riapre momentaneamente la partita. Una prestazione solida per la squadra di Antonio Conte, capace di controllare il gioco per lunghi tratti e di reagire anche alle numerose assenze, ritrovando inoltre due pedine importanti come Frank Anguissa e Kevin De Bruyne, entrambi rientrati dopo mesi e mesi di stop.

Il racconto del match

Nel primo tempo il Napoli indirizza subito la gara grazie alla rete di Alisson Santos, bravo a sorprendere Paleari con un rasoterra dal limite dopo essersi accentrato dalla sinistra. Gli azzurri gestiscono il ritmo e costruiscono altre occasioni, mentre il Torino prova a reagire soprattutto con Vlasic e Zapata senza però trovare il varco nella difesa guidata da Milinkovic-Savic. Nella ripresa la squadra di Conte continua a controllare la partita e trova il raddoppio con Elmas, decisivo con una conclusione di prima intenzione dopo l’azione sviluppata da Spinazzola e Politano. Nel finale Casadei accorcia le distanze sugli sviluppi di un calcio d’angolo, ma non basta al Torino per riaprire davvero la gara.

L'analisi di Conte

A fine partita Antonio Conte ha commentato così ai microfoni di DAZN: "Quello che mi rende contento è il fatto che anche se non ci sono giocatori importanti non perdiamo mai la nostra determinazione. Oggi Gilmour ha fatto una prova magistrale, sono stati bravi tutti. Abbiamo dominato una partita, ce la siamo complicata alla fine con questo gol, ma sono molto soddisfatto della prova". L’allenatore azzurro ha poi parlato dei rientri di Anguissa e De Bruyne: "Devono ritrovare la miglior condizione, ma Kevin è rientrato in discrete condizioni fisiche". Infine un elogio ad Alisson Santos: "Ha grande velocità e oggi non è stato timido".