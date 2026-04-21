Napoli, McTominay nel nuovo ruolo incide meno: Conte valuta il ritorno in mediana

Una serata storta può capitare, anche a chi fin qui era stato tra i più continui. Scott McTominay, contro la Lazio, ha offerto una delle prestazioni meno brillanti da quando veste la maglia del Napoli, all’interno però di una gara in cui tutta la squadra ha faticato a trovare ritmo e soluzioni.

Il rendimento dello scozzese è sembrato legato ancora una volta alla posizione in campo. Utilizzato spesso più avanzato nel sistema recente, McTominay ha perso parte della sua efficacia, finendo lontano dalla zona dove riesce a incidere maggiormente. Quando agisce da mezzala, invece, il suo impatto cambia radicalmente: inserimenti, fisicità e capacità di attaccare lo spazio diventano armi decisive.

Nelle ultime uscite, tra cambi tattici e rotazioni, il centrocampista è stato adattato anche sulla trequarti, dove però appare meno incisivo. Il suo calcio resta fatto di corse, aggressioni all’area e presenza nel cuore del gioco, più che di giocate spalle alla porta o largo sulla fascia.La prova opaca contro i biancocelesti va comunque inserita in un contesto collettivo complicato, con pochi elementi in grado di emergere.

Ora all’orizzonte c’è la sfida con la Cremonese, occasione per riscattarsi subito. Possibili aggiustamenti tattici sono in arrivo e non è escluso che possano riguardare proprio la posizione di McTominay, per riportarlo nella zona di campo dove sa fare davvero la differenza, ossia il centrocampo. A scriverlo è il Corriere dello Sport.