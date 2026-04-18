Napoli, Spinazzola deluso: "Partita brutta, credevamo nella rimonta ma a Parma..."

Dopo la sconfitta contro la Lazio, Leonardo Spinazzola ha commentato il match ai microfoni di DAZN: "Oggi eravamo veramente scarichi, non c'è stata energia mentale. Non era fatica fisica, penso anche personalmente anche per un contraccolpo domenica. Siamo stati tutto l'anno a spingere e a rincorrere: a Parma la fiammella si è spenta, per una squadra come siamo noi non possono esserci queste partite. Non abbiamo la qualificazione in Champions League".

Credevate nella rimonta?

"Credevamo in quella fiammella, con un passo falso che poteva riaprire tutto. Con il pareggio a Parma e la vittoria dell'Inter si è spento tutto. Era un sogno, anche difficile da realizzare: noi continuavamo a spingere e ognuno di noi sperava. Oggi è stata una partita brutta sotto tutti gli aspetti, arrivavano prima loro e concetti e scelte sbagliati. Non c'è stata una cosa buona oggi. Da lunedì dobbiamo pensare a fare punti e a vincere, per conquistare una qualificazione in Champions".