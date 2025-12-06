Materazzi: "Italia, gioca senza paura. Mi auguro che Gattuso ci porti al Mondiale"

"Abbiamo due partite tra noi e il Mondiale e bisogna vincerle entrambe". Marco Materazzi indica la via per il Mondiale. L'ex difensore campione nel 2006 con l'Italia di Marcello Lippi, e compagno dell'attuale ct Gennaro Gattuso, ha parlato ai taccuini dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport proprio degli spareggi che gli azzurri giocheranno a marzo. Gare da vincere visto anche il sorteggio dei gironi che vedrebbe la nazionale, qualora dovesse qualificarsi, insieme a Canada, Qatar e Svizzera:

"I ragazzi dovranno essere bravi a restare compatti e giocare a tutta". Da allenatore Gattuso "ha sempre dato un gioco alle sue squadre - ha proseguito -. Per quanto riguarda il suo carattere, lo conosciamo tutti. Io mi auguro che sia l’uomo giusto per riportarci al Mondiale. Sarebbe bello per lui, ma più in generale per l’Italia tutta che tornerebbe finalmente a giocare questa competizione dalla quale manchiamo da troppo. Comunque penso che se non dovessimo andarci non sarà colpa sua".

L'ex nerazzurro ha dichiarato di aver visto il ct "al sorteggio per i playoff. Era molto concentrato, aveva la sua solita grinta. Quella, state sicuri, non gli mancherà mai". Infine un consiglio alla squadra: "Di giocare senza paura e andare subito forti. Le sfide di questo tipo si devono vincere subito e non bisogna commettere l’errore fatto contro la Macedonia, quando al 90' abbiamo preso gol. A quel punto non hai più tempo per rimediare".