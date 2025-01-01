Napoli, Vergara cerca spazio e piace in Serie A: il Genoa e De Rossi soluzione gradita

Antonio Vergara è uno di quei profili che, pur partendo dalle retrovie, hanno saputo farsi notare. Il talento classe 2003 del Napoli ha avuto finora poco spazio nelle rotazioni, ma ogni apparizione è stata sufficiente per lasciare segnali incoraggianti sul piano tecnico e della personalità. Qualità che non sono passate inosservate agli osservatori e, soprattutto, ad alcuni club di Serie A già proiettati sul mercato di gennaio.

Secondo quanto riferito da Sportmediaset, tra le società più interessate ci sarebbe il Genoa, pronto a muoversi concretamente per portare Vergara in rossoblù con la formula del prestito. Un’ipotesi che avrebbe una logica precisa: garantire al giovane centrocampista maggiore continuità e minuti in un contesto competitivo, senza allontanarlo dal massimo livello.

Alla guida del Genoa c’è Daniele De Rossi, allenatore particolarmente attento alla valorizzazione dei giovani e alla crescita individuale dei suoi giocatori. Un fattore che potrebbe pesare nella scelta del Napoli, chiamato a decidere se trattenere Vergara come alternativa o favorirne lo sviluppo altrove.