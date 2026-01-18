Napoli, Vergara: "Mi piace di più giocare sulla trequarti. Oggi potevo fare meglio"

Antonio Vergara, centrocampista del Napoli che contro il Sassuolo ha esordito da titolare in Serie A, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Radio Crc nel post-partita: "Partita difficile, anche perché quando segni così presto o ne fai tanti o rischi che finisca male. Sì sofferente, ma bravi noi a portarla a casa".



È mancato qualcosa per trovare qualche gol in più?

"Sicuramente siamo riusciti a trovare più spazio tra le linee, ci è mancata forse un po' di qualità nell'ultimo passaggio o forse prima ancora dell'ultimo passaggio. Forse è mancato quello".

Ti piace giocare sulla trequarti? Quali emozioni all'esordio in Serie A?

"Mi piace più giocare sulla trequarti, oggi non sono molto soddisfatto di me stesso: potevo fare meglio in alcune occasioni. Esordire dal primo minuto in Serie A al Maradona... ti racconto questo aneddoto: prima di entrare in campo stavo sentendo la canzone 'Ricco e povero', io mi sento ricco. Ricco perché giocare con questa maglia addosso, dal primo minuto, ti rende orgoglioso".

C'è stata anche stanchezza.

"Abbiamo forte spirito di sacrificio e si vede. Gli infortuni e la stanchezza si fanno sentire indubbiamente giocando ogni tre giorni, noi cerchiamo di farci trovare pronti tutti. Ci diamo una mano".

Martedì c'è una partita molto importante in Champions League.

"Sarà difficile prepararla in tre giorni. È importantissima, noi tutti vogliamo andare avanti in Champions e dobbiamo vincere".