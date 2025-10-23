Nedved: "Per la Juve ieri prova d'orgoglio, serve tempo per tornare ad alto livello"

Pavel Nedved, direttore tecnico delle nazionali ceche, ha parlato a Sky Sport prima della sfida tra Roma e Viktoria Plzen di stasera: "Ho cominciato in questa squadra quando avevo 14 anni, mi ha fatto piacere accompagnarla qui a Roma, massimo rispetto per i romanisti. Il derby? E' stato bellissimo giocare qui tutti i derby, sono state le partite più difficili della mia vita calcistica. Italia ai Mondiali? Spero di sì, come prima però, perché noi saremo agli spareggi e non vorrei incrociarla".

Talento davanti ma sofferenza in difesa: è questo il Viktoria Plzen?

"Stanno cambiando modulo di gioco, si stanno abituando a giocare a quattro, hanno qualche problema a livello di infortuni ma è una squadra buona per il campionato ceco, per l'Europa League bisogna vedere".

Il centravanti 20enne Durosinmi è molto interessate.

"Hanno giocatori interessanti, ma non tutti purtroppo sono di nazionalità ceca ma gli stranieri sono interessanti".

Quanto le piace il calcio di Gasperini?

"Fa un gioco fantastico e offensivo, siete fortunati a Roma ad avere un allenatore del genere, lo trovo un allenatore di livello mondiale, assoluto".

Ti sta sorprendendo qualcuno nel campionato italiano?

"Il livello si è alzato, quello del gioco è molto migliorato, però vedo l'Inter davanti a tutte".

La Juve, nonostante la sconfitta, ha fatto una buona prestazione contro il Real Madrid:

"Credo ci sia stata una prestazione d'orgoglio ieri, so quanto è difficile vestire quei colori, bisogna essere al 100% sempre e non si può sopravvivere, hanno bisogno di tempo per tornare la Juve vera".