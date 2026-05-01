Nel 2016 il Leicester vinse la Premier, Ranieri: "Ovunque ho sempre voluto tutti sorridessero"

Dieci anni dopo la vittoria della Premier League, il Leicester è retrocesso in League One. Sky Sport ha voluto comunque celebrare il trionfo con una lunga intervista, disponibile da domani, di Sayf a Claudio Ranieri. Il cantante che dopo il secondo posto a Sanremo ha dichiarato di sentirsi proprio come le Foxes del 2016 ha dialogato con il tecnico italiano, artefice di quell'impresa. L'emittente ha trasmesso un estratto: "In quel periodo c'era un'energia positiva dietro alla squadra incredibile. Sono stato convinto di aver vinto la Premier League quando ho vinto la Premier League".

Eravate una squadra di "operai".

"Sì, ce ne erano. A noi ci consideravamo una squadra yo-yo, ovvero che saliva e scendeva dalle categorie, tant'è che adesso è retrocessa in Serie C inglese. Il presidente mi chiese di fare 40 punti il prima possibile per salvarci e da lì è nata la leggenda. Io sono arrivato che la squadra era in ritiro, mandarono via l'allenatore e io ebbi il tempo di vedermi tanti filmati delle gare dell'anno precedente per prepararmi. Cambiai un po', prima giocavano con un sistema diverso e quando tutti riuscirono a entrare in forma, la squadra girava veramente bene".

C'è stata una partita svolta?

"Non posso tirar fuori una partita, potrei dire quella quando cominciai a cambiare perché prendevamo troppi gol. Però potrebbe essere anche quando affrontammo City, Liverpool e Arsenal di fila. Vardy mi disse: 'Se facciamo 9 punti?'. E io gli risposi: 'Vi do tutta la settimana di vacanza'. Vincemmo 3-1 a Manchester, battemmo il Liverpool e a Londra stavamo vincendo 1-0, poi in 10 perdemmo al 93'. Dentro gli spogliatoi erano tutti dispiaciuti, io dissi: 'Abbiamo perso, ma io vi ho sempre chiesto il massimo, voi lo avete date ed è come se aveste conquistato i 3 punti. Vi do tutta la settimana libera'. Quello potrebbe essere stato un altro mattoncino per la vittoria".

Fu la vittoria del gruppo.

"L'ho portato in tutte le mie esperienze, è stata una cosa fondamentale: essere partecipi di un progetto, ma con il sorriso. I giocatori possono aver giocato 200-300 partite, ma devono avere quel qualcosa che li porta a esprimersi al meglio".