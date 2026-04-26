Jacobelli sulla situazione della Roma: "Lo stile è come il coraggio manzoniano: Ranieri ce l'ha"

Nel corso del suo fondo per l'edizione odierna di Tuttosport, Xavier Jacobelli ha parlato di Claudio Ranieri: " In Spagna, dove Claudio Ranieri ha vinto tre trofei con il Valencia, ha allenato anche l’Atletico Madrid e si è fatto amare molto come in tutti i posti in cui è stato, l’hanno definito un hombre vertical. In italiano significa un uomo con la schiena dritta, segno di una dignità interiore che non accetta compromessi, coniugando la resilienza, intesa quale capacità di sopportare il peso della responsabilità senza cedimenti, con l’integrità, cioè il rifiuto di piegarsi anche quando sarebbe più facile o conveniente farlo.

Qualità che Sir Claudio ha ribadito nell’amara esperienza vissuta in questo fine settimana, culminata con il licenziamento deciso dai Friedkin con l’eleganza di un elefante in un negozio di cristalleria". Successivamente viene snocciolato il comunicato in cui viene definito il suo lavoro "significativo": "Forse bisognava dire il fondamentale, decisivo, provvidenziale contributo, grazie al quale nell’ultima stagione Ranieri aveva preso la Roma sull’orlo del baratro per portarla a un punto dalla qualificazione Champions, al termine di una pazzesca rimonta. O no?".

"Lo stile, si diceva - chiosa -. Lo stile è come il coraggio manzoniano: se uno non ce l’ha, non se lo può dare. Ranieri ce l’ha. L’ha sciorinato con una dichiarazione inequivocabile, facendo sapere al mondo come fossero andate le cose".