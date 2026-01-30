TMW Lo sfogo di Sebino Nela: "Dopo Genoa-Bologna del VAR non voglio più saperne"

Nel corso dell’evento “International Transfer Market” tenutosi all’Hotel Cardo di Roma, l'ex calciatore Sebino Nela è intervenuto dal palco sul tema di comunicazione in ambito calcistico. Queste le sue dichiarazioni raccolte da TMW: "Una volta i giornalisti entravano negli spogliatoi delle squadre per registrare le loro interviste e viaggiavano con i calciatori in aereo. Non sono legato al calcio di una volta, apprezzo molto quello odierno tranne forse qualche termine e qualche inglesismo. Anni fa si raccontava tutto meglio, oggi i giocatori parlano attraverso i propri canali social e non mi piace e come a me neanche a molti. Anzi, dico di più: ormai oggi comunicano anche mogli e fidanzate. Dobbiamo però prendere coscienza che il mondo è cambiato, perciò anche quello del calcio: parlo anche delle squadre che cambiano loghi per motivi di marketing".

Poi, il passaggio sulle differenze generazionali tra i calciatori moderni e quelli del passato: "La mia generazione era fatta di ragazzi in gamba, con un’infanzia non semplicissima. Il più bel ricordo che ho di mio padre è quando pianse dopo le 200.000 lire portate a casa dopo il debutto col Genoa. Anche oggi sono in gamba, in molti studiano, ma vivono in un mondo particolare. Di teste vuote ne abbiamo avute, soprattutto in un decennio forse, ma ora non mi sembra ci siano".

In conclusione del panel, Nela ha detto la sua sulla tecnologia nel calcio: "Non voglio più vedere il VAR e ste robe. Dopo Genoa-Bologna non ne voglio sapere più nulla: ho preso e spento la TV, solo dopo ho visto che aveva vinto il Genoa".