Nella tana dei campioni per diventare grandi: il Como cerca una semifinale che manca da 40 anni
90 minuti per scrivere la storia. Il Como cerca l'impresa questa sera in casa del Napoli per regalarsi dopo 40 anni un'altra semifinale di Coppa Italia. La squadra di Cesc Fabregas scenderà in campo nel tempio dedicato al più grande di tutti, Diego Armando Maradona, contro la squadra di Antonio Conte con l'obiettivo di dimostrare ancora una volta il valore di una squadra costruita con grande ambizione e plasmata dal tecnico spagnolo nel corso della stagione.
Nel 1986 eliminati i campioni d'Italia ai quarti
E la gioia di entrare nelle prime quattro del torneo nazionale manca, come detto, da tanto tempo. Era il 1986 quando il Como, dove militava fra gli altri anche Stefano Borgonovo, raggiunse il nono posto in Serie A ma soprattutto eliminò nei quarti di finale il Verona che, proprio come il Napoli adesso, era campione d’Italia in carica.
La partita
All’andata arrivò una sconfitta di misura per 2-1. Alla doppietta di Vignola rispose al 90’, allora il gol in trasferta valeva ancora doppio, Notaristefano. Al “Sinigaglia” la partita si aprì con un botta e risposta firmato Casagrande e Verza ma una doppietta di Borgonovo regalò la storia ai lariani. Una storia che, sperano i tifosi, si possa ripetere anche questa sera. 40 anni dopo, sempre contro i campioni d’Italia. Una serata da grandi, contro i grandi. Per diventare grandi.
