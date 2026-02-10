A marzo incontro tra arbitri e allenatori di Serie A. Le richieste in cantiere in Lega

Potrebbe finalmente arrivare il momento tanto atteso del confronto tra il mondo degli arbitri e una rappresentanza degli allenatori di Serie A. Se ne parla sin dalla scorsa estate, ma il momento giusto dovrebbe essere per la primavera. Secondo quanto riferito da La Stampa distribuita stamattina, dopo gli errori e le tensioni emerse nell'ultimo fine settimana del campionato italiano, è arrivata un'accelerata.

Il quotidiano spiega come il designatore degli arbitri Gianluca Rocchi avrebbe voluto fissare il suddetto incontro già la scorsa estate, prima dell'inizio del ritiro, ma hanno sempre prevalso gli ostacoli di un calendario troppo fitto. Sembrava la volta buona per questo giovedì, dopodomani, ma alla fine è stata un'altra fumata nera.

Rimane dunque l'opzione di fissare l'incontro tra il mondo dell'arbitraggio e quello degli allenatori di Serie A per marzo, quando il campionato si fermerà per fare spazio alle partite del playoff dell'Italia. Certo, il fatto che a quel punto mancherebbero solamente un paio di mesi alla fine del campionato porrebbe dubbi sulla reale utilità ed efficacia della cosa. Di sicuro c'è che da Lega Serie A assicurano che a partire dalla stagione prossima sarà reintrodotta la riunione annuale che abitualmente si teneva tra allenatori, capitani e arbitri. Con volontà di convocarsi già ad agosto, così da stabilire linee comuni per l'interpretazione degli episodi.

La Serie A al prossimo incontro alla presenza degli arbitri, porterà alcune richieste: dalla limitazione dell'utilizzo del VAR solo per correggere i chiari e gli evidenti errori, fino alla diminuzione del tempo per le revisioni al monitor, da fissare nei piani a un minuto. Ci sarebbe anche chi fa il tifo per l'introduzione di una sorta di VAR a chiamata e beneficio degli allenatori, con la volontà di capire se nei regolamenti attuali esistono margini di manovra.