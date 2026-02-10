Fiorentina senza Gudmundsson col Como e in Europa: l'obiettivo è riaverlo per lo scontro col Pisa

La Fiorentina dovrà fare a meno per alcune partite di Albert Gudmundsson, con l'islandese che si è infortunato nel corso del match poi pareggiato 2 a 2 contro il Torino nell'ultima giornata di Serie A. Gli accertamenti svolti nelle scorse ore dall'ex Genoa hanno escluso lesioni serie, dopo l'uscita dal campo sorretto dai membri dello staff medico gigliato.

"ACF Fiorentina comunica che nel primo pomeriggio di ieri, domenica 8 febbraio, il calciatore Albert Gudmundsson è stato sottoposto ad accertamenti clinici-strumentali a seguito dell’infortunio occorso durante la gara di campionato Fiorentina-Torino. Gli esami diagnostici svolti hanno escluso lesioni capsulo-ligamentose acute a carico della caviglia sinistra. Il calciatore ha già iniziato il percorso terapeutico e riabilitativo previsto e sarà rivalutato nei prossimi giorni", spiegava il report medico della Fiorentina.

Da quanto filtra, per Gudmundsson si prospettano alcuni giorni di stop, col rientro che dipenderà anche dalla gestione del dolore da parte sua. L'islandese, salvo complicazioni, dovrebbe comunque restare fuori una decina di giorni, forse due settimane: salterà così la prossima di campionato contro il Como, oltre ai due impegni del playoff europeo contro lo Jagiellonia. Con l'obiettivo di riaverlo a disposizione per l'importantissimo scontro salvezza con il Pisa in programma nella giornata di lunedì 23 febbraio.