Esclusiva TMW Di Livio consiglia la Juventus: "Tonali, un esterno e... Vlahovic per lo Scudetto"

La Juventus ha raccolto un pareggio contro la Lazio che ha lasciato l'amaro in bocca, soprattutto per un contestato rigore non dato, ma nell'ambiente bianconero l'ottimismo in ottica futura rimane. L'ex bianconero Angelo Di Livio ha detto la sua a TuttoMercatoWeb.com su alcuni temi caldi in casa della Signora.

La Juve nelle ultimissime partite non ha raccolto quanto sperava, ma la via tracciata da Spalletti la convince?

"Sì, assolutamente. Vedo cose molto interessanti. Fra Lecce, Cagliari e anche Lazio ha perso punti pesanti, altrimenti parlavamo di altro. Ma il lavoro di Spalletti rimane straordinario".

Il tema del rinnovo del tecnico è centrale dunque.

"È da riconfermare subito, da blindare. Bisogna cercare di lavorare subito sulla Juventus che verrà, ascoltando Spalletti. Aggiungo una cosa".

Prego.

"Sento tante persone parlare della mancanza di un attaccante. Secondo me però prendere un attaccante tanto per prenderlo sarebbe stato sbagliato. È stato meglio non fare nulla a parte inserire Boga. Anche perché ce n'è uno in casa...".

Si riferisce a Vlahovic?

"Sì, Vlahovic è da valutare: con Spalletti può tornare a certi livelli. Cercherei di convincerlo. Mi correggo: la Juve non deve convincere nessuno, sono i giocatori a doversi convincere. Ma credo che con Luciano possa tornare al suo meglio, ecco".

Vede spiragli dunque per continuare assieme?

"Per come ha esultato l'altra sera credo che sia molto dentro alla Juventus. Mi è piaciuto molto. Chiaramente non può pensare di continuare a prendere lo stesso stipendio".

Il rinnovo di Yildiz in tal senso è il segnale migliore per il futuro della Juve?

"Sì, per quello che dicevo prima: bisogna lavorare fin da ora per impostare le basi, per tornare competitivi già dal prossimo anno. Il rinnovo di Yildiz è stato il primo passo".

Ma quanti acquisti di livello servono per lottare già dal prossimo anno per lo Scudetto?

"Tre. Un grandissimo centrocampista, magari un esterno e un attaccante. E come attaccante faccio il nome di Vlahovic. La difesa va bene così, Holm è da valutare, ma può starci alla Juventus".

Quel centrocampista può essere Tonali?

"Bravo, condivido appieno. Tonali alla Juventus sarebbe perfetto".

Il rigore non dato alla Juventus contro la Lazio è stato l'ennesimo episodio discusso del weekend.

"Ci sono troppe regole, tutte strane. Si inventano regole che ai nostri tempi nemmeno prendevamo in considerazione. Il calcio deve essere semplice. Così i tifosi neutrali non sanno più cosa pensare, non hanno punti di riferimento, non c'è chiarezza. Così si rovina il calcio".

La Fiorentina ha frenato ancora.

"Dico solo questo: una squadra che deve salvarsi non può prendere quel gol all'ultimo minuto. Vedere un giocatore del Torino che salta indisturbato in quel modo è sintomo di poca cattiveria e non un bel segnale".