Celik protagonista, ma il rinnovo è molto distante. Ecco la sua richiesta alla Roma

© foto di www.imagephotoagency.it
Raimondo De Magistris
Oggi alle 11:26Serie A
Raimondo De Magistris

Zeki Celik è stato uno dei protagonisti della sfida che ha visto ieri la Roma battere 2-0 il Cagliari e agganciare la Juventus al quarto posto in classifica. A un'attenta prestazione difensiva il difensore turco - per l'occasione esterno a tutta fascia sulla corsia destra - ha aggiunto anche un perfetto assist a Donyell Malen per la rete del definitivo 2-0. Al termine della gara il calciatore classe '97 è stato premiato anche dalla critica, tanti sette in pagella compreso quello di TMW: "Uno di quelli più cresciuti con Gasperini e lo dimostra praticamente a ogni partita. Bello lo spunto e pure l'assist per Malen sul 2-0. Ma a parte questo è per tutta la partita che combina bene coi compagni, creando grattacapi al Cagliari dal suo lato", si legge nel commento.

Celik è alle prese con la sua quarta stagione nella Capitale, senza dubbio la migliore da quando è sbarcato in Italia. Soprattutto in virtù del suo rendimento negli ultimi mesi, è oggi uno dei migliori giocatori a parametro zero che può proporre la nostra Serie A. "Abbiamo quattro giocatori in scadenza e questo è il momento delle decisioni - ha dichiarato ieri a margine del match il DS Massara -. Abbiamo mantenuto un rapporto con gli agenti dei giocatori e capiremo se ci saranno le basi per continuare con loro. Sottolineo che i giocatori in questione non sono mai mancati nell'attaccamento e nella professionalità".

La trattativa che riguarda Celik sembra oggi esser giunta a un punto morto. Già, perché la sensazione è che la Roma si sia mossa tardi proponendo al calciatore solo sul finire del 2025 un nuovo contratto da circa due milioni di euro netti a stagione. Una proposta accolta dal difensore e dal suo entourage senza particolare entusiasmo dato che la richiesta - dopo gli ultimi mesi - è decisamente aumentata. Oggi Celik per firmare chiede un ingaggio da circa quattro milioni netti l'anno: tanti, troppi per il club giallorosso. Una richiesta che ha portato la trattativa in una totale fase di stallo.

