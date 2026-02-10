Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Drake Ramberg per il Venezia: svelata la quarta maglia che richiama i colori dell'acqua

Drake Ramberg per il Venezia: svelata la quarta maglia che richiama i colori dell'acqua
© foto di Veneziafc.it
Tommaso Maschio
Oggi alle 11:19Serie B
Tommaso Maschio

Drake Ramberg, uno dei designer più influenti nella storia del calcio, ha disegnato la nuova maglia - la quarta - del Venezia nell'ambito di una collaborazione con il club lagunare. Una maglia che richiama i colori dell'acqua della laguna con due leoni sulle spalle come si legge nel comunicato del club:

Venezia FC e NOCTA svelano la Quarta Maglia Special Edition 25/26, disegnata da Drake Ramberg: un progetto che affonda le proprie radici nell’elemento che più di ogni altro definisce Venezia: l’acqua. Più di una semplice variante cromatica, la nuova maglia interpreta l’acqua come origine, movimento e identità condivisa, la forza che ha plasmato la città e che continua a connettere le persone che la abitano. Questa visione prende forma attraverso Siamo Nati Sull’Acqua, una campagna che riunisce voci della comunità creativa contemporanea veneziana, chiamate da Venezia FC a partecipare a un’espressione collettiva di appartenenza e legame con il territorio.

La Fourth Jersey Special Edition traduce questo concetto in design attraverso una stratificazione di tonalità blu che richiamano la profondità e il moto costante della laguna. L’acqua non è trattata come sfondo, ma come linguaggio: fluido, riflettente, in continua trasformazione. Realizzate in dialogo diretto con il territorio, le immagini della campagna, scattate dal fotografo Diogo Lopes, ritraggono la comunità creativa dentro e fuori dal campo.

I giocatori del Venezia FC Gianluca Busio, Marko Farji, Lynn Gismann, Kike Perez, John Yeboah e Alice Zuanti compaiono accanto ad artisti e personaggi della scena culturale della città, tra cui Cristina Collu, Direttrice della Fondazione Querini Stampalia; la chef Silvia Rozas; la scienziata ambientale Jane Da Mosto; il designer Marco Zavagno con suo figlio, oltre ad altre personalità del panorama veneziano, ognuno testimone di un rapporto vissuto e autentico con Venezia.

“Questo progetto prosegue il racconto che definisce Venezia FC: un Club profondamente radicato e inseparabile dalla propria città, ma guidato da un linguaggio creativo audace, contemporaneo e globale”, afferma Tancredi Vitale, Managing Director di Venezia FC. “Con la Quarta Maglia Special Edition 25/26 abbiamo voluto creare qualcosa che unisse design, cultura e comunità in modo autentico per Venezia e rilevante anche oltre i suoi confini. La campagna riflette la nostra convinzione che il calcio possa agire come piattaforma culturale, capace di connettere persone, discipline e storie attraverso un senso condiviso di appartenenza.”

La Fourth Jersey Special Edition si inserisce nella storia concettuale della Red Fourth Jersey lanciata a dicembre, reinterpretata attraverso una palette ispirata al Leone Alato di San Marco. I simboli storici vengono distillati nel linguaggio grafico distintivo di Ramberg, in un equilibrio tra patrimonio e forma contemporanea. Il risultato è una maglia pensata non solo per il campo, ma come oggetto narrativo: frutto di ricerca, radicata culturalmente e inequivocabilmente veneziana.

Articoli correlati
Torna in campo la Serie B: tra stasera e domani si gioca la 24ª giornata. Il programma... Torna in campo la Serie B: tra stasera e domani si gioca la 24ª giornata. Il programma
Serie B, Venezia-Modena: i lagunari cercano l'allungo in vetta alla classifica Serie B, Venezia-Modena: i lagunari cercano l'allungo in vetta alla classifica
Serie B, i migliori in ogni reparto (e non solo) dopo la 23ª giornata di campionato... Serie B, i migliori in ogni reparto (e non solo) dopo la 23ª giornata di campionato
Altre notizie Serie B
Reggiana-Mantova, i convocati di Modesto: agli infortunati si aggiungono Falletti... Reggiana-Mantova, i convocati di Modesto: agli infortunati si aggiungono Falletti e Junior Ligue
Drake Ramberg per il Venezia: svelata la quarta maglia che richiama i colori dell'acqua... Drake Ramberg per il Venezia: svelata la quarta maglia che richiama i colori dell'acqua
Cesena, primo gol per Francesconi in B. Famalicao e Watford lo monitorano per l'estate... TMWCesena, primo gol per Francesconi in B. Famalicao e Watford lo monitorano per l'estate
Dall'addio a un passo a una possibile maglia da titolare. La parabola di Nagy con... Dall'addio a un passo a una possibile maglia da titolare. La parabola di Nagy con lo Spezia
Le Borgne: "Non vedo l'ora di esordire al Partenio. Qui non ci fa paura nessuno" Le Borgne: "Non vedo l'ora di esordire al Partenio. Qui non ci fa paura nessuno"
Spezia, l'impresa salvezza si fa sempre su ardua. Nel 2026 è crollata la media punti... Spezia, l'impresa salvezza si fa sempre su ardua. Nel 2026 è crollata la media punti
Leccese e Decaro in coro: "Il Bari dovrà essere ceduto entro il 2028. Non ci saranno... Leccese e Decaro in coro: "Il Bari dovrà essere ceduto entro il 2028. Non ci saranno proroghe"
Samp-Palermo, Brunori contro il suo passato: caccia a una rete dai molti significati... Samp-Palermo, Brunori contro il suo passato: caccia a una rete dai molti significati
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Kenan Yildiz alla Juventus può diventare il nuovo Del Piero o il nuovo Zidane: tutto ruota attorno a 14 partite. Per Comolli ora un rinnovo più complicato e altrettanto importante
Le più lette
1 Kenan Yildiz alla Juventus può diventare il nuovo Del Piero o il nuovo Zidane: tutto ruota attorno a 14 partite. Per Comolli ora un rinnovo più complicato e altrettanto importante
2 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 9 febbraio
3 Il Napoli ha già scelto il primo obiettivo per l'estate: a centrocampo è Perrone
4 Ballardini: "I nostri arbitri ci mettono del loro. Gasp? Se si va oltre si fa peccato"
5 Juve, l'AIA replica a Spalletti. Ottolini: “Lavoriamo per il rinnovo di McKennie, parleremo col mister”
Ora in radio
A Tutta C 09:40A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Rotocalcio 11:30Rotocalcio
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Primo piano
Immagine top news n.0 Fabregas a casa di Conte per la Coppa. Insieme hanno vinto l'FA Cup col Chelsea
Immagine top news n.1 Lotito sul Flaminio: "Progetto Lazio prende spunto dai possibili ampliamenti al Franchi"
Immagine top news n.2 Milan e Pulisic, ancora nessuna nuova sul rinnovo. Ci pensano le big inglesi
Immagine top news n.3 Il Napoli ha già scelto il primo obiettivo per l'estate: a centrocampo è Perrone
Immagine top news n.4 Dimarco-Lautaro, coppia da sogno. Assist e gol sulla strada dello scudetto
Immagine top news n.5 Con questo Malen la Roma c'è eccome per la Champions: dominato il Cagliari. E Totti applaude
Immagine top news n.6 Un super Krstovic fa volare l'Atalanta: Cremonese ko. Palladino spera per De Ketelaere
Immagine top news n.7 Juve, l'AIA replica a Spalletti. Ottolini: “Lavoriamo per il rinnovo di McKennie, parleremo col mister”
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano L'Atalanta ha avuto ragione ancora una volta. Bastava solo aspettare Krstovic Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 C'è un solo motivo per cui McKennie potrebbe dire addio alla Juventus
Immagine news podcast n.2 Il futuro di Modric dipende da Modric. Ma c'è un segnale chiaro per il Milan
Immagine news podcast n.3 Il talento scoperto per 15mila euro. Vergara e la favola Napoli, ora il rinnovo
Immagine news podcast n.4 Il Sassuolo è riuscito ancora una volta a non sbagliare neanche un colpo
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Pillon: "Per il Vicenza è l'anno giusto. E i playoff quest'anno saranno spettacolari"
Immagine news Serie C n.2 Grammatica: “Nel Girone C lotta a due per la B. Benevento favorito, salvezza una giungla”
Immagine news Altre Notizie n.3 Minelli: "Genoa-Napoli e Juve-Lazio, se gli errori li fanno gli internazionali..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Di Livio consiglia la Juventus: "Tonali, un esterno e... Vlahovic per lo Scudetto"
Immagine news Serie A n.2 Parisi: "Non ho avuto il coraggio di denunciare. Conte un martello, il mio Toro uno squadrone"
Immagine news Serie A n.3 A marzo incontro tra arbitri e allenatori di Serie A. Le richieste in cantiere in Lega
Immagine news Serie A n.4 Fabregas a casa di Conte per la Coppa. Insieme hanno vinto l'FA Cup col Chelsea
Immagine news Serie A n.5 In un modo o nell'altro la Roma riscatterà Malen. Ma è probabile che scatti l'obbligo
Immagine news Serie A n.6 Delio Rossi: "Lazio, fra società e ambiente muro contro muro che non giova a nessuno"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Drake Ramberg per il Venezia: svelata la quarta maglia che richiama i colori dell'acqua
Immagine news Serie B n.2 Cesena, primo gol per Francesconi in B. Famalicao e Watford lo monitorano per l'estate
Immagine news Serie B n.3 Dall'addio a un passo a una possibile maglia da titolare. La parabola di Nagy con lo Spezia
Immagine news Serie B n.4 Le Borgne: "Non vedo l'ora di esordire al Partenio. Qui non ci fa paura nessuno"
Immagine news Serie B n.5 Spezia, l'impresa salvezza si fa sempre su ardua. Nel 2026 è crollata la media punti
Immagine news Serie B n.6 Leccese e Decaro in coro: "Il Bari dovrà essere ceduto entro il 2028. Non ci saranno proroghe"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Pillon: "Per il Vicenza è l'anno giusto. E i playoff quest'anno saranno spettacolari"
Immagine news Serie C n.2 Vayrynen si presenta: "Posso paragonarmi a Toni. A Livorno nessuno come me"
Immagine news Serie C n.3 Vicenza, Zamuner: "Rinnovo Pellizzari urgente. Serie B? Presto per ragionarci"
Immagine news Serie C n.4 Serie C, Girone B: gli arbitri della 26ª giornata. Carpi-Arezzo al sig. Ursini di Pescara
Immagine news Serie C n.5 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Samb, via D'Alesio e spazio a Mancinelli
Immagine news Serie C n.6 Turno infrasettimanale per la Serie C: da stasera a giovedì, in campo la 26ª giornata del torneo
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Napoli-Como, lariani corsari solamente in Serie B
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Roma Cagliari
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Roma-Cagliari, confronto numero 101. Da 13 anni non c'è storia
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Dopo Livorno, Tramezzani torna ad allenare in Italia. È il nuovo tecnico del Como Women
Immagine news Calcio femminile n.2 Cinquecento giorni al Mondiale. Soncin scalda i motori della sua Italia in vista delle qualificazioni
Immagine news Calcio femminile n.3 Roma, Corelli: "Voglio portare questi colori in alto. Italia? Emozione fuori da ogni schema"
Immagine news Calcio femminile n.4 Italia, Soncin: "Imparando a gestire l'ultimo minuto possiamo portare a casa dei trofei"
Immagine news Calcio femminile n.5 Gravina sull'album "Calciatrici 2025-26": "Ogni figurina racconta un sogno e un percorso"
Immagine news Calcio femminile n.6 Tris per Inter e Juve, Piemonte per la Lazio: la formazione tipo della 13ª di Serie A Women
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Robert Acquafresca: il Cagliari e quelle sliding doors Napoli-Lazio mai dimenticate Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Un petardo che ci fa tornare agli anni del calcio italiano