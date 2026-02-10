Drake Ramberg per il Venezia: svelata la quarta maglia che richiama i colori dell'acqua

Drake Ramberg, uno dei designer più influenti nella storia del calcio, ha disegnato la nuova maglia - la quarta - del Venezia nell'ambito di una collaborazione con il club lagunare. Una maglia che richiama i colori dell'acqua della laguna con due leoni sulle spalle come si legge nel comunicato del club:

Venezia FC e NOCTA svelano la Quarta Maglia Special Edition 25/26, disegnata da Drake Ramberg: un progetto che affonda le proprie radici nell’elemento che più di ogni altro definisce Venezia: l’acqua. Più di una semplice variante cromatica, la nuova maglia interpreta l’acqua come origine, movimento e identità condivisa, la forza che ha plasmato la città e che continua a connettere le persone che la abitano. Questa visione prende forma attraverso Siamo Nati Sull’Acqua, una campagna che riunisce voci della comunità creativa contemporanea veneziana, chiamate da Venezia FC a partecipare a un’espressione collettiva di appartenenza e legame con il territorio.

La Fourth Jersey Special Edition traduce questo concetto in design attraverso una stratificazione di tonalità blu che richiamano la profondità e il moto costante della laguna. L’acqua non è trattata come sfondo, ma come linguaggio: fluido, riflettente, in continua trasformazione. Realizzate in dialogo diretto con il territorio, le immagini della campagna, scattate dal fotografo Diogo Lopes, ritraggono la comunità creativa dentro e fuori dal campo.

I giocatori del Venezia FC Gianluca Busio, Marko Farji, Lynn Gismann, Kike Perez, John Yeboah e Alice Zuanti compaiono accanto ad artisti e personaggi della scena culturale della città, tra cui Cristina Collu, Direttrice della Fondazione Querini Stampalia; la chef Silvia Rozas; la scienziata ambientale Jane Da Mosto; il designer Marco Zavagno con suo figlio, oltre ad altre personalità del panorama veneziano, ognuno testimone di un rapporto vissuto e autentico con Venezia.

“Questo progetto prosegue il racconto che definisce Venezia FC: un Club profondamente radicato e inseparabile dalla propria città, ma guidato da un linguaggio creativo audace, contemporaneo e globale”, afferma Tancredi Vitale, Managing Director di Venezia FC. “Con la Quarta Maglia Special Edition 25/26 abbiamo voluto creare qualcosa che unisse design, cultura e comunità in modo autentico per Venezia e rilevante anche oltre i suoi confini. La campagna riflette la nostra convinzione che il calcio possa agire come piattaforma culturale, capace di connettere persone, discipline e storie attraverso un senso condiviso di appartenenza.”

La Fourth Jersey Special Edition si inserisce nella storia concettuale della Red Fourth Jersey lanciata a dicembre, reinterpretata attraverso una palette ispirata al Leone Alato di San Marco. I simboli storici vengono distillati nel linguaggio grafico distintivo di Ramberg, in un equilibrio tra patrimonio e forma contemporanea. Il risultato è una maglia pensata non solo per il campo, ma come oggetto narrativo: frutto di ricerca, radicata culturalmente e inequivocabilmente veneziana.