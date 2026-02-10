In un modo o nell'altro la Roma riscatterà Malen. Ma è probabile che scatti l'obbligo

Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
© foto di www.imagephotoagency.it
Raimondo De Magistris
Oggi alle 10:50Serie A
Raimondo De Magistris

Con sei mesi di ritardo Gian Piero Gasperini ha trovato il suo centravanti. Da quando è sbarcato nella Capitale l'attaccante olandese Donyell Malen ha fatto capire perché il tecnico di Grugliasco - al momento della definizione dell'operazione con l'Aston Villa - era così soddisfatto del suo acquisto. Felice come per nessun altro calciatore sbarcato nella Capitale tra l'estate e gennaio. "Parlate tanto di Zirkzee, ma lo conoscete Malen? In nazionale gioca lui titolare, non Zirkzee. Non abbiamo preso l’ultimo degli stupidi", disse Gasp il 17 gennaio. Il giorno dopo contro il Torino il suo esordio in Serie A e il primo gol del calciatore olandese con la maglia giallorossa. Ieri la doppietta nella sfida vinta 2-0 contro il Cagliari che ha permesso alla Roma di agganciare la Juventus al quarto posto in classifica, il totale fin qui fa tre reti in quattro partite. Una ogni 106 minuti.

Per fisicità, capacità di dialogare coi compagni e soprattutto per la facilità con cui vede la porta Malen è un giocatore perfetto per l'idea di calcio di Gasperini. "E' un calciatore evoluto, un nazionale olandese, arriva dalla Premier dove curano molto l'aspetto offensivo - ha detto ieri l'allenatore giallorosso -. Il movimento sul primo gol è fantastico, al di là del tocco. Dobbiamo lavorare molto sulla possibilità di servirlo in questo modo. Negli spazi è un giocatore che sa dribblare, sa andar via sulla velocità, fa i movimenti giusti ad allargarsi, a mezzaluna. Prima mi si chiedeva chi ricorda Malen come caratteristiche e mi dicevano Gianluca Vialli e sì, ci sta. Ma come movimenti ricorda anche Alessandro Matri".

Ma a che condizioni è arrivato alla Roma? Il club giallorosso con un vero e proprio blitz di mercato l'ha ufficializzato il 16 gennaio: due milioni di euro per il prestito oneroso fino a giugno con diritto di riscatto fissato a 25. Ma il riscatto sarà di fatto obbligatorio al verificarsi di due condizioni: che la Roma si qualifichi in Champions o in Europa League e che Malen - in questi mesi - disputi almeno la metà delle partite.
Trattasi di due condizioni che probabilmente si esaudiranno, ma a prescindere da ciò oggi in casa Roma la permanenza di Malen non è in discussione: Gasperini con mezza stagione di ritardo ha trovato il suo centravanti e adesso non vuole farselo scappare.

