Anche Del Piero finisce al Museo: la Juventus gli dedica una mostra

Anche Alessandro Del Piero finisce in un museo, come successo a Scott McTominay in Scozia, anche se in questo caso si tratta del museo della squadra che rappresenta da sempre, la Juventus.

Ecco di seguito il comunicato dei bianconeri, con i dettagli: "Sport, cultura e arte si intrecciano allo Juventus Museum. Dal 1° gennaio al 12 gennaio 2026 il Museo bianconero ospiterà in collaborazione con adidas una mostra speciale dedicata ad Alessandro Del Piero. L’esposizione “The Art of a Legend: Alessandro Del Piero Through the Eyes of Creativity” trasforma la straordinaria carriera di Del Piero in una serie di capolavori senza tempo, capaci di raccontare un percorso unico attraverso il linguaggio universale dell’arte.

La mostra raccoglie dieci dipinti evocativi, un busto scultoreo e la speciale maglia pre-match disegnata insieme ad adidas, che la Prima Squadra Maschile ha indossato per la prima volta nel pre-partita di Juventus-Roma e indosserà fino a fine stagione, mentre la Prima Squadra Femminile la indosserà in occasione della finale di Supercoppa contro la Roma l’11 gennaio. Ogni opera cattura un momento significativo del viaggio di Del Piero in bianconero, reinterpretando le tappe del suo percorso attraverso un'estetica d'ispirazione rinascimentale: uno di essi, ad esempio, racconta a distanza di 20 anni esatti quanto accaduto il 10 gennaio 2006 - quando con la tripletta alla Fiorentina in Coppa Italia, Del Piero ha raggiunto e superato Boniperti al primo posto nella classifica dei migliori marcatori all-time della Juventus.

L'accesso all'esposizione sarà incluso nel percorso di visita, parte integrante del cammino nella storia che i tifosi bianconeri compiono entrando nel Museo. Non è previsto, quindi, un biglietto dedicato per la sola mostra, che sarà gratuita per tutti i visitatori in possesso del biglietto d’ingresso allo Juventus Museum o del pacchetto Museo & Stadium Tour".