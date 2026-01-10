Neres salta l'Inter, Massara mette fretta a Raspadori, Muharemovic resta: le top news delle 18

A Torino il mercato continua a ruotare attorno a Federico Chiesa. In casa Juventus il tema è sempre lo stesso: l’esterno spinge per tornare in bianconero e lo spogliatoio sarebbe pronto ad accoglierlo senza riserve. Luciano Spalletti lo considera una soluzione ideale per completare il reparto offensivo, mentre Marco Ottolini e Giorgio Chiellini lavorano per trovare un’intesa. Più cauto l’ad Damien Comolli, deciso a valutare ogni scenario. I contatti con agenti e intermediari proseguono: il Liverpool chiede una cessione definitiva per rientrare dei 12 milioni più 3 di bonus investiti nell’estate 2024, mentre la Juve prova a spingere per un prestito con obbligo di riscatto legato alla Champions League. Sullo sfondo restano le alternative Thiago Almada, Yannick Ferreira Carrasco e Daniel Maldini.

La vigilia di San Siro complica invece i piani del Napoli. Antonio Conte dovrà rinunciare a David Neres per la sfida contro l’Inter: il brasiliano non ha recuperato dal problema alla caviglia e lo staff medico ha deciso di non rischiarlo. Un’assenza che si aggiunge a quelle di Anguissa, De Bruyne, Gilmour e Lukaku, riducendo al minimo le opzioni offensive. Le uniche note liete arrivano dai rientri di Vergara, Beukema e Mazzocchi, ma il Napoli si presenterà al Meazza in piena emergenza contro la capolista.

Intanto a Roma il ds Frederic Massara ha fatto il punto sul mercato prima della gara col Sassuolo: "Raspadori è una trattativa che esiste, penso che sia in via di definizione in un senso o nell'altro in tempi piuttosto rapidi (domani, ndr). Zirkzee? In questo momento lo United ha chiuso ogni discorso di mercato dopo il cambio di allenatore. Dubito che cambino idea. Ferguson? Siamo felici di vederlo in campo stasera e auspichiamo fino a fine stagione". Sul fronte opposto, l’ad neroverde Giovanni Carnevali ha blindato invece Tarik Muharemovic: "Muharemovic non uscirà sicuramente, lo terremo almeno fino a fine stagione".