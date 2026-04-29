Roma, ok di Friedkin per Alajbegovic: si prova lo strappo su Inter, Milan e Napoli

Accelerazione della Roma per Kerim Alajbegovic, giovane talento bosniaco di proprietà del Bayer Leverkusen, dopo il recente riacquisto dal Salisburgo per 8 milioni di euro. Secondo il Corriere dello Sport, Dan Friedkin ha autorizzato formalmente l'operazione, con l'obiettivo di chiudere l'acquisto entro la fine di maggio e anticipare la concorrenza di Milan, Inter e Napoli.

La valutazione del giocatore oscilla tra i 25 e i 30 milioni di euro, cifra che la società giallorossa intende investire per garantire a Gian Piero Gasperini un profilo offensivo capace di incidere subito, in linea con l'impatto avuto da acquisti come Malen e Wesley.

Un ruolo chiave nella trattativa è ricoperto da Miralem Pjanic, che ha agito come intermediario portando il padre del calciatore in visita a Trigoria per visionare le strutture e discutere il progetto tecnico. La proposta della Roma punta forte sulla garanzia di un posto da titolare immediato per il diciottenne e sulla prospettiva di crescita sotto la guida di Gasperini, la cui permanenza in panchina può avere un peso sulla scelta dell'entourage del giocatore. Alajbegovic, che scioglierà le riserve sul proprio futuro a breve, rappresenterebbe l'investimento strategico scelto dalla proprietà per inaugurare il nuovo corso tecnico e di bilancio del club, puntando su calciatori giovani ma già pronti per la Serie A.