Focus TMW Serie A, i migliori 5 italiani dopo 34 giornate: Falcone sale in piazza d'onore

Wladimiro Falcone balza al secondo posto nella classifica dei migliori italiani in Serie A dopo 34 giornate. Il portiere del Lecce scavalca Nicolò Barella, che resta sul podio. Dimarco saldo al comando. Tra parentesi le partite a voto di ognuno:

1. Federico Dimarco (Inter) 6.59 (32)

6. Wladimiro Falcone (Lecce) 6.41 (34)

8. Nicolò Barella (Inter) 6.40 (31)

14. Francesco Pio Esposito (Inter) 6.33 (26)

15. Marco Carnesecchi (Atalanta) 6.32 (34)

- - -

SERIE A - 34ª GIORNATA

Napoli - Cremonese 4-0

3' McTominay, 44' aut. Terracciano, 45' + 3 De Bruyne, Alisson Santos

Parma - Pisa 1-0

82' Elphege

Bologna - Roma 0-2

7' Malen, 45' + 1 El Aynaoui

Hellas Verona - Lecce 0-0

Fiorentina - Sassuolo 0-0

Genoa - Como 0-2

10' Douvikas, 68' Diao

Torino - Inter 2-2

23' Thuram, 61' Bisseck, 70' Simeone, 79' rig. Vlasic

Milan - Juventus 0-0

Cagliari - Atalanta 3-2

1' e 8' Mendy, 40' e 45' Scamacca, 47' Borrelli

Lazio - Udinese 3-3

18' Ehizibue, 50' L. Pellegrini, 80' Pedro, 86' e 90' + 3 Atta, 90' + 5 Maldini

CLASSIFICA

1. Inter 79

2. Napoli 69

3. Milan 67

4. Juventus 64

5. Como 61

6. Roma 61

7. Atalanta 54

8. Lazio 48

9. Bologna 48

10. Sassuolo 46

11. Udinese 44

12. Parma 42

13. Torino 41

14. Genoa 39

15. Fiorentina 37

16. Cagliari 36

17. Lecce 29

18. Cremonese 28

19. Hellas Verona 19

20. Pisa 18

MARCATORI

16 reti: Lautaro Martinez (Inter)

12 reti: Paz e Douvikas (Como) e Thuram (Inter)

11 reti: Malen (Roma)

10 reti: Krstovic e Scamacca(Atalanta), Yildiz (Juventus), Hojlund (Napoli), Simeone (Torino) e Davis (Udinese)

PROSSIMO TURNO - 35ª GIORNATA

Pisa - Lecce (venerdì 1° maggio, ore 20.45, DAZN)

Udinese - Torino (sabato 2 maggio, ore 15, DAZN)

Como - Napoli (sabato 2 maggio, ore 18, DAZN)

Atalanta - Genoa (sabato 2 maggio, ore 20.45, DAZN e Sky)

Bologna - Cagliari (domenica 3 maggio, ore 12.30, DAZN)

Sassuolo - Milan (domenica 3 maggio, ore 15, DAZN)

Juventus - Hellas Verona (domenica 3 maggio, ore 18, DAZN e Sky)

Inter - Parma (domenica 3 maggio, ore 20.45, DAZN)

Cremonese - Lazio (lunedì 4 maggio, ore 18, DAZN)

Roma - Fiorentina (lunedì 4 maggio, ore 20.45, ore 20.45, DAZN e Sky)