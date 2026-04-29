Bologna, possibile restyling in porta in estate: l'Arabia Saudita tenta Skorupski

L'attuale stagione di Lukasz Skorupski è stata pesantemente condizionata dagli infortuni, con circa quattro mesi di assenza dovuti a problemi fisici. Il portiere polacco, prossimo ai 35 anni, punta al rientro per la sfida contro il Napoli, ma la sua prolungata permanenza in infermeria ha spinto la dirigenza del Bologna a riflessioni sul futuro.

Nonostante il calciatore sia considerato una bandiera del club dopo otto anni di militanza in rossoblu e abbia ancora un anno di contratto, la separazione in estate appare come uno scenario concreto, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport. In passato Skorupski ha già ricevuto diverse proposte provenienti dall'Arabia Saudita, rifiutate per rimanere al Bologna, ma le recenti difficoltà potrebbero fargli cambiare idea.

Indipendentemente dalla permanenza o meno del polacco, la società di Casteldebole riterrebbe necessario un restyling complessivo del reparto portieri durante la prossima sessione di mercato. Il tema del numero uno diventerà quindi centrale nei piani tecnici della società, che valuterà se assecondare una cessione anticipata rispetto alla scadenza del 2027, puntando su nuovi profili per il futuro fra i pali. Skorupski è arrivato al Bologna, dalla Roma, nella stagione 2018/2019. In totale con la maglia del Bologna ha collezionato 279 presenze in campo.