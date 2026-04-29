TMW Saper spendere bene: Olise pescato dal Crystal Palace, ecco quanto è costato

Michael Olise è passato dai settori giovanili di Manchester City, Arsenal e Chelsea prima di trovare spazio nel calcio che conta. In quel Reading che già a 18 anni l'ha lanciato in prima squadra mettendolo alla prova in un campionato complicato come la Championship. Era il 12 marzo 2019, era una partita contro il Leeds United che vide gli whites imporsi 3-0. Da quella sfida per Olise è cambiato il mondo e a cambiare è stato anche il mondo di Olise. Oggi è universalmente riconosciuto come un'ala destra tra le migliori al mondo e in casa Bayern sono già partiti i paragoni. Meglio lui o Robben? Meglio il tridente Robben-Lewandowski-Ribery o quello composto da Luis Diaz, Kane e Olise? Difficile dirlo, anche perché il secondo è ancora in campo. Forse ancora agli albori.

Però intanto anche ieri il calciatore classe 2001 nato a Londra che ha preferito rappresentare la Francia piuttosto che Inghilterra, Algeria e Nigeria è stato tra i migliori in campo. Col gol realizzato al Parco dei Principi, la rete del momentaneo 2-2, Olise è salito a quota 20 gol stagionali. E' andato ben oltre la scorsa stagione quando arrivò alle porte del Mondiale per Club con 17 gol e 18 assist. Quest'anno invece è a 20 più 29, numeri da stella di un firmamento calcistico che l'ha visto irrompere sulla scena da un paio d'anni e ha già trovato in lui una delle stelle più brillanti.

Già, perché il Bayern Monaco ha pescato Michael Olise direttamente dal Crystal Palace. Da un club che da più di dieci anni galleggia a metà classifica in Premier League. Il club campione di Germania lo acquista dopo un paio d'annate in cui il classe 2001 raggiunge la doppia cifra, lo porta in Baviera per 52 milioni di euro. Un affare pazzesco, per l'ex centrocampista tedesco Campione del Mondo nel 2014 Christoph Kramer: "Il miglior acquisto fatto in Bundesliga negli ultimi dieci anni". Difficile dargli torto...