Nizza-Roma inizia malissimo: violenta rissa in città e 102 tifosi giallorossi arrestati

Nizza-Roma inizia malissimo: violenta rissa in città e 102 tifosi giallorossi arrestati
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 09:28Serie A
di Ivan Cardia

Nizza-Roma inizia fuori dal campo, e non è una partita bella da vedere. Nella notte, secondo quanto fa sapere Nice-Matin, circa 102 tifosi del club capitolino - impegnato questa sera in Europa League all’Allianz Riviera - sarebbero stati fermati dalla polizia francese.

Degli ultras romanisti (Nice-Matin non chiarisce però se si tratti degli stessi soggetti) sarebbero stati arrestati nel parcheggio Sulzer, situato sul Quai des États-Unis a Nizza. L’episodio farebbe seguito a una violenta rissa scoppiata ieri sera, intorno alle 22.30, in Cours Saleya, nel cuore della Vecchia Nizza. Una quarantina di soggetti incappucciati - probabilmente ultrà, riporta il portale online del quotidiano nizzardo - avrebbero aggredito gli agenti. La situazione sarebbe tornata all’ordine solo dopo alcuni minuti di tensione, e diversi testimoni parlerebbero di un attacco premeditato alle Compagnies républicaines de sécurité, un corpo della polizia francese specializzato nella gestione dell’ordine pubblico.

Successivamente alla rissa, appunto, sarebbe avvenuto il fermo dei 102 tifosi romanisti - altre fonti riportano un numero leggermente inferiore -, alcuni dei quali portavano portavano armi o oggetti che potevano essere usati come proiettili (sbarre di ferro, manici di scopa, tubi di plastica, pale, coltelli, martelli). Non è chiaro se al momento siano stati rilasciati.

